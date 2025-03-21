啟德美食海灣嘉年華開鑼　檔期橫跨多項盛事　檔主：做生意試水溫

「啟德美食海灣嘉年華」今日（21日）於啟德主場館旁海濱位置的美食海灣開鑼。嘉年華即日起至4月27日、逢周五至周日及公眾假期、於正午12時至下午8時營業。這6個周末，主場館有很多活動舉行，包括香港國際七人欖球賽、國際知名樂隊Coldplay演唱會及歌星謝霆鋒演唱會等。現場有近30個攤位，提供不同美食，定價與一般美食嘉年華差不多。多固檔主不約而同表示在啟德擺檔是試驗性質。



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想體驗嘉年華，由啟德主場館旁邊一條路往下走、便到達「美食海灣」，近30個攤位於海濱一字排開。現場沒有瓦遮頭，但有海風吹來，也不算熱。至於美食攤位，則提供不同種類食物，主要是小食，包括台式、泰式、亦有生果飲品、啤酒等。至於食物價格，則與一般美食嘉年華差不多，叫價不算誇張，且有不少「親民」價錢，如「碗仔翅皇后」的魚肉燒賣只售20元10粒。

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售賣漢堡包的「Smoke & Barrel Barbecue」東主Rhodes表示，來啟德海灣這裏擺檔是一個測試：「這是第一個嘗試及觀察啟德整個範圍（營商環境）的方法。」他們試過在其他活動場地擺檔，最近一次則在LIV Golf香港站。Rhodes形容美食海灣「超級美麗」，但預計這個周末人流不會很多，期待主場館舉辦活動時、如七欖期間會吸引更多人到場、屆時會十分忙碌。他們提供的嘉年華限定產品有芝士牛腩和牛肉漢堡包。

售賣意式手工雪糕的「Verona Gelato」沒有實體店，店主蕭小姐在網上看到「啟德美食海灣嘉年華」舖位招租，覺得在主場館有活動時應該有不少生意，決定在這裏擺檔。她們曾在不同活動場地擺檔，蕭小姐認爲啟德體育園的特色是場地比較新，決定來此「試水溫」：「生意額真係好難估。呢個始終係新嘅場，要配合好多嘢，例如宣傳等等。」她們有特地爲嘉年華推出新口味，例如近期人氣高的杜拜朱古力味，以及芝麻味等。

市民許小姐途經啟德體育園，因看到有人舉宣傳牌、吸引她到場，並購買了咖啡及雪糕。她讚賞環境舒適，但覺得現場攤檔種類不夠多：「有啲舖頭未開，有啲舖頭用咗兩個攤位，但其實係同一間。如果種類多啲會好啲。」

許小姐在美食海灣嘉年華購買咖啡及雪糕。（周令知攝）

黃女士與丈夫剛好途經啟德，便到場看看。她的體驗是：「好好吖，好多地方行。」她覺得食物定價普遍不貴，加上他們住在附近，日後會特地再到場。