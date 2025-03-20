啟德體育園︱首個美食海灣嘉年華明日揭幕　設近30個美酒佳餚攤位

啟德體育園舉辦的首個「啟德美食海灣嘉年華」明日揭幕，將於3月21日至4月27日期間，每逢周五至周日及公眾假期，在啟德主場館旁海濱位置的美食海灣舉行，活動期內，主場館亦舉行七欖及英國天團Coldplay演唱會盛事。美食嘉年華匯聚近30個美酒佳餚攤位，多個音樂表演輪番登場，為市民及旅客提供難忘的體驗。

此外「香港國際無伴奏合唱節2025」將於3月29日到啟德體育園表演，同時啟德零售館多個商戶在3月亦推出限定禮遇。



▼2025年2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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啟德體育園將於3月21日至4月27日期間，每逢周五至周日及公眾假期舉行首個「啟德美食海灣嘉年華」。（啟德體育園圖片）

啟德體育園將於3月21日至4月27日期間，每逢周五至周日及公眾假期，在主場館旁海濱位置的美食海灣，舉行首個「啟德美食海灣嘉年華」，由香港市集協會主辦，匯聚近30個美食攤位，每個周末更有新品牌輪流亮相，再配合音樂文化表演，為市民及旅客提供難忘的體驗。

嘉年華活動亮點包括設有特色美食攤檔，提供近30個精選品牌，包括多款手工啤酒、碗仔翅、意大利雪糕、特色糯米糍等，例如美國德州燒烤店Smoke & Barrel，提供傳統德薩斯州燒烤風味的招牌菜式，掌門精釀啤酒香港店則帶來台灣多款手工啤酒品牌。

▼2025年3月1日 啟德體育園舉行開幕禮▼



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香港國際無伴奏合唱節3.29啟德體育園表演

「香港國際無伴奏合唱節2025」將於3月29日到啟德體育園表演，陣容包括意大利創新音樂團隊Rebel Bit、來自新加坡且屢獲殊榮的人聲樂團The Island Voices、來自美國頂級大學無伴奏合唱團Tufts Beelzebulbs，以及香港科大的Tunatics。

位於兩幢啟德零售館之間的啟德體育大道，入夜更有「港版六本木」之稱。街上共有逾30棵掛有LED燈的樹木，每晚6時至11時正亮起多盞LED小燈，形成一片浪漫的銀白色燈海，適合熱愛打卡的市民及旅客。

▼2024年4月5日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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啟德體育園開幕月活動一覽

．3月21日至27日「啟德藝術周」︰藝術家座談會、藝術工作坊及文創周末市集；



．3月22日至23日「飛越啟德 · 香港室內定向挑戰盃」及「室內定向體驗日」︰在啟德零售館三座建築內舉行，適合一家大小參加的室內定向體驗日；



．3月28日至30日「香港國際七人欖球賽」︰首次移師啟德主場館舉行；



．3月28日至30日「可口可樂® 欖球互動體驗」︰可口可樂在啟德體零售館一連3日提供欖球互動體驗，市民在指定食肆購買指定套餐，可免費夾公仔一次。



▼啟德零售館優惠一覽▼



啟德零售館多間商戶3月推出限定禮遇

此外，為了迎接盛事，由K11負責租務代理及營運的啟德零售館，在3月21日至31日期間，聯同多間商戶推出限定禮遇。市民只要下載啟德體育園流動應用程式，登記成爲啟德體育園之友會員，便可一覽最新優惠及活動資訊。