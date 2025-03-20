啟德美食海灣｜3.21辦美食市集　安格斯漢堡、手工啤等28檔登場

啟德體育園 美食海灣｜啟德好事連連，零售館和主場館開幕之後，美食海灣的美食市集於明天（3月21日）亦正式開鑼！該市集於3月21日至4月27日期間，逢星期五至日舉行，共19天！美食品牌28個，包括主打茶味、特色意式雪糕的Verona Gelato、泰發的芒果糯米飯、手工啤等。



打算觀看七人欖球或Coldplay演唱會的你，就啱晒啦！記得去市集吃點東西再進場為偶像打氣啦！此外，美食海灣的概念餐廳亦即將面世！想知更多即看下文！



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啟德海灣美食市集｜3.21起舉行 近30個飲食品牌

「啟德美食海灣嘉年華」將於3月21日至4月27日的星期五至日（共19天），舉辦匯聚了近30個人氣美食攤位，涵蓋本地特色美食、手工啤酒及首度登場的餐飲新勢力，還有音樂文化表演。

首個「啟德美食海灣嘉年華」將於3月21日至4月27日的星期五至日，舉辦美食攤位！（IG@kaitaksportsparkhk）

部分美食品牌：



1.十分‧順利站 —— 台式美食／半筋半腩麵／芋圓仙草

2.泰發泰國餐廳 Thai Fat Thai Restaurant —— 燒豬手／芒果糯米飯

3.Deadman Brewery —— 釀啤酒／Mojito

4.Heroes Beer Co —— 葡萄啤酒／兵庫縣山田錦清酒

5.kakato_humans —— 澳洲塔斯曼尼亞車打芝士

6.N+ BURGER —— 安格斯牛肉配酸種麵包漢堡

7.Nisugu tapas —— 意粉／海鮮飯

8.Pop Pop Rangers —— 美國入口原材料／爆谷

9.SmokenBarrel —— 漢堡

10.Tryfinnish —— 芬蘭榛子杏仁朱古力

11.Verona Gelato —— 茶味、特色意式雪糕

12.Young Master少爺 —— 葡萄味燒酎麥啤／凍檸茶酒

13.齊柏林熱狗 —— 黑椒牛堡／手撕雞熱狗／火炙芝士辣肉醬熱狗

14.CRAFT BEER ASSOCIATION OF HONG KONG —— 手工啤



啟德海灣美食市集

舉辦日期：2025年3月21日至4月27日（逢星期五至日及公眾假期）

舉辦時間：12:00 - 20:00

地址：香港九龍啟德承啟道38號（啟德體育園美食海岸）



美食海灣就在啟德主場館旁邊！（海灣美食市集招募頁面截圖）

啟德美食海灣概念餐廳｜室內／露天用膳 欣賞維港景色

除了市集外，美食海灣其實也會有舖位餐廳進駐。發展局局長甯漢豪於今年1月立法會文件中提及，當局會在維港海濱的合適地點，以試點方式引入餐飲設施，並提及3月啟用的美食海灣，將提供9間多元化概念餐廳。

美食海灣總長180米，概念餐廳會設有室內和露天的用膳空間，大家可以享受維多利亞港的景色！至於實際開幕日期，仍有待公布！

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