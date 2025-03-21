文化中心外朱銘雕塑九個月仍修復中　康文署稱考慮是否擺設新展品

由台灣著名雕塑家朱銘創作、在尖沙咀文化中心外展出的雕塑《人間系列──排隊》去年六月被圍封至今，康文署當時稱因「安全隱患」須修復。康文署署長陳詠雯下午出席傳媒茶聚時表示，展品仍在修復當中，又稱已擺放7、8年：「考慮緊要唔要再將啲新嘅、其它嘅展品畀市民睇呢」。



康文署署長陳詠雯（圖中）表示，正檢討文化及康樂設施的收費。（胡家欣攝）

署長陳詠雯稱與朱銘工作室保持聯繫：若有新展品大家會睇得到

康文署署長陳詠雯表示，展品自2017年開始展出，擺放7、8年間已有破損，署方於檢查時，發現展品結構出現問題，目前已圍執：「都擺咗咁多年，考慮緊要唔要再將啲新嘅、其它嘅展品畀市民睇呢」。她指，該展品現時正做復修，署方亦有與朱銘工作室保持聯繫，若有新展品出現，「大家會睇得到。」

都擺咗咁多年，考慮緊要唔要再將啲新嘅、其它嘅展品畀市民睇呢 康文署署長陳詠雯

新一份睇政預算案提出要開源節流，康文署一如其他政府部門須縮減資源，強調不會減少節目的內容及多元性，但會研究簡化程序、內容濃縮呈現。

被問博物館或康文署體育場地會否加價，陳詠雯表示，署方正檢討收費，對上一次檢討收費是2013年，期間已面對成本增加或通脹，政府以收回成本作為收費原則，會按此檢視文化及康樂設施的收費，至於會否「收多啲」，要視乎收費和成本相差多少、加價後市民的負擔能力，一旦有檢討結果，將適時公布。