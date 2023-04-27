台灣著名雕塑大師-朱銘早前自殺身亡，他遺下的藝術作品令人一再細味。趁假期、五一黃金周來臨，喜歡欣賞藝術雕塑的人，不妨到以下朱銘藝術打卡點遊覽，近距離探索這位藝壇巨匠大師級的4大作品。

朱銘逝世｜《排隊》雕塑、太極系列 4大作品成香港藝術打卡地標

香港人或者不認識朱銘的名字，但一定見過他的作品。如他最為人熟悉的應是《太極系列》，擺放在中環中銀大廈及交易廣場外，後期的《人間系列》也可在尖沙咀文化中心外見到。朱銘與世長辭，令不少人惋惜。

對於朱銘逝世，不少香港人感到惋惜。（圖片來源︰中文大學網站）

朱銘本名朱川泰，1938年出生於於苗栗通霄，15歲學雕刻，30歲開始藝術創作，作品結合現代及傳統的技藝，洋溢濃濃的東方精神，他更曾在香港舉辦多場藝術展覽，並在各區留下不少膾炙人口的作品，所以對於香港份外有親切感。朱銘曾表示，香港不但是他最先進行海外展覽的地方，他也確信香港觀眾是繼台灣之外，最了解自己作品的人。他的成名系列包括《鄉土系列》、《人間系列》及《太極系列》。當中，香港較常見到是《人間系列》及《太極系列》，這些作品均具有大刀闊斧、厚重、大氣的特色，具有濃重中式氣派，近距離觀賞更是氣勢磅礡！

趁假日、五一黃金周，喜歡欣賞藝術作品的人，不妨到以下朱銘藝術打卡點，認識大師級的傑作。

朱銘藝術打卡點【1】《人間系列-排隊》

在《人間系列 — 排隊》中，有十個造型各異的人物排着隊。人物以鮮豔的服裝區分，當中最大彩蛋是帶藍色Cap帽的人，公認是朱銘本人的化身。在雕刻技法上，人物都以1980年代後「太極系列」的做法，以發泡膠塑形，再根據個別需要加以修整，尺寸放大到跟真人一樣大小，不過臉部五官仍然以簡略的方式來表現。

（圖片來源︰康樂及文化事務署）

朱銘藝術打卡點【1】《人間系列-排隊》

位置：尖沙咀香港文化中心前



朱銘藝術打卡點【2】《太極系列-仲門》

「仲門」，原題「門」，完成於1986年的銅鑄雕塑，屬朱銘「太極系列」中最後一個大系列「拱門」的首件正式作品，現擺放於大學圖書館正門前，成了中大本部重要地標之一。「仲門」採用了與中大的石壁相似的石材打造，旨在跟環境和諧地融合。作品分兩個組件組成，外形如兩人對招，兩件組件單放會失衡，放在一起倒是可互補成為穩定狀態，給人圓滿的感覺。

（圖片來源︰維基百科）

朱銘藝術打卡點【2】《太極系列-仲門》

位置：中文大學圖書館正門前



朱銘藝術打卡點【３】《太極系列-單鞭下勢》

在朱銘的《太極系列》中，以單鞭下勢最為人印象深刻，其靈感來自「太極」功夫的動作，表現道家哲學以柔制剛、不爭之爭的精髓。

（圖片來源︰維基百科）

朱銘藝術打卡點【３】《太極系列-單鞭下勢》

位置：中環交易廣場第二座平台噴水池旁



朱銘藝術打卡點【４】《太極系列-和諧共處》

受名華裔建築師貝聿銘委約，朱銘於1989年為中國銀行總行創作大型青銅雕塑《和諧共處》。作品極具重量感和動感，與建築物「節節高升」的現代造型相映成趣，成為了港島區其中一個著名地標。

（圖片來源︰artjouer）

朱銘藝術打卡點【４】《太極系列-和諧共處》

位置：金鐘中銀大廈正門

