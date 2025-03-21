康文署節目一覽｜科學館辦中國航天展　首辦香港非遺月推非遺地圖

康文署今日（21日）預告來年一系列節目及展覽，包括6月將首次推出「香港非遺月」，一覽各區非物質文化遺產項目；另外，博物館將有三個焦點展覽，包括陝西秦漢文明展、內地航天、航空及航海展，及抗日戰爭勝利80周年展覽。

康文署署長陳詠雯表示，航天、航空及航海展將與國家航天局合作，展品內容仍商討中，料有「大型實物」在科學館展出，同時將是首次來港展示，展期亦會較長，讓市民有足夠時間觀看。至於抗日戰爭勝利80周年展覽，她指，會與國家級博物館洽談，暫未有具體定案。



（康文署文件截圖）

康文署6月將首次推出「香港非遺月」，除舉辦嘉年華、同樂日、展覽、研討會、離島非遺系列等，署方特別重點推介「遊走社區系列」，會制作各區的「非遺」地圖，例如打麵、洪拳、荳品製作等，又會展出，例如北角「油街實現」，會展出東區飲食製作的技藝。

另外，今年4月至7月會繼續舉辦香港流行文化節，將播映1991年電影《豪門夜宴》的復修版，同時舉行音樂會，演出歌手包括王菀之及雲浩影。

國際知名藝術家徐冰於2024年起擔任香港文化推廣大使指，康文署表示，他將以「徐冰在香港：英文方塊字書法教室」籌備首個藝術項目，於上環、金鐘、會展和灣仔四個港鐵站內展示新書法作品，以及聯同教育夥伴社群藝術網絡舉辦學校工作坊。

康文署6月將首次推出「香港非遺月」。(康文署提供)

今年4月至7月會繼續舉辦香港流行文化節，將播映1991年電影《豪門夜宴》的復修版。(康文署提供)

另外，博物館將舉辦三個焦點展覽，包括「中國通史系列之天下一統 —— 陝西秦漢文明展」，將於4月至7月，在香港歷史博物館舉辦。「無盡探索 -中國的航天、航空及航海」展，於8月至9月，在科學館舉辦。「中國人民抗日戰爭勝利80周年展覽」，將於9月至12月，在香港歷史博物館舉辦，以及9月至2026年7月，在香港抗戰及海防博物館展出。

康文署又預告多個新康文設施於今年內啟用，今年上半年開放的設施包括紅磡海濱休憩用地、建灣街花園、尖沙嘴海濱花園延伸部分、重建後的九龍仔游泳池；至於鑽石山活水公園及重置的粉嶺安樂門街遊樂場於今年中開放，西營盤海濱公園則於下半年開放。