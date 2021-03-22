新冠肺炎｜巴籍漢被捕後證確診　5警列密切接觸者須隔離

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-22 00:52

一名26歲巴基斯坦籍男子早前(19日)涉非法集結於觀塘與十多人被捕，同日報稱暈昡送院，其後證實確診。據悉一行人屬「新義安」背景，於鯉魚門「曬馬」遭截獲。 警方回覆查詢，指已安排曾接觸該名確診者的15名警員進行病毒檢測，所有人初步檢疫結果呈陰性。然而其中5名警員被列為密切接觸者，現已接受隔離檢疫。警方表示啟德個案追蹤辦公室現正就該宗個案進行接觸者追蹤的調查工作。

警方指三月十九日晚上約八時接獲報案，觀塘三家村遊樂場附近有多人聚集，經初步調查後拘捕9名本地男子及8名非華裔男子，涉嫌「非法集結」，所有被捕人已獲准保釋候查。其中一名26歲非華裔被捕男子昨日（21日）確診2019冠狀病毒病。

源明不明的巴籍男子本月曾兩度到訪青山灣入境事務中心。(資料圖片)

警方又表示，相關警員工作期間有佩戴口罩，其後沒有與公眾接觸，亦已派員清潔及消毒觀塘警署及警車等相關地方。

本港今日新增8宗確診個案。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，涉事26歲巴基斯坦籍男子報稱無業，其CT值高(即體內病毒量較低)，血液樣本驗出有抗體，相信較早前已感染，惟確實時間未明。她又指該男子不太合作，但知悉他於本月4日及18日前往青山灣入境事務中心簽文件，是一名持「行街紙」人士。與他一同被捕的10多名人士亦視作緊密接觸者，惟不確定眾人關係，及之前有否接觸，「但至少拉當日有接觸。」

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