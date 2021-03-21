增8宗確診連續2日個位數　黑幫背景巴籍漢被捕後證染疫　源頭未明

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-21 17:53

本港疫情稍見回落，衞生署衞生防護中心今(21日)公布，截至今日凌晨零時，新增8宗確診個案，當中4宗屬本地個案，包括URSUS群組顧客，另有一宗源頭未明個案。 該源頭未明確診者，是一名26歲巴基斯坦籍男子，他於前日(19日)涉非法集結於觀塘與十多人被捕，同日報稱出現暈昡轉送入院，其後證實確診。據了解，一行人屬「新義安」背景，日前闖鯉魚門「曬馬」時遭截獲。 當局指，該確診者態度不合作，為緊慎起見，其餘被捕同行者將須檢疫，警員及消防則按個別情況而定，如涉身體接觸包括搜查或拒捕掙扎等，亦會列作緊密接觸者。今日初步確診個案則有超過10宗。

本港今日新增8宗確診個案。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增8宗確診個案，年齡介乎2至68歲，涉4男及4女。

本地個案佔4宗，其中3宗屬相關個案，均於檢疫中心送院，當中包括一名Ursus顧客。餘下1宗源頭不明，涉及26歲巴基斯坦籍男子，他報稱無業，其住址仍在調查。張竹君表示，該病人於前日(19日)涉非法集結於觀塘與十多人被捕，期間報稱出現暈昡轉送入院，其CT值高(即體內病毒量較低)，血液樣本驗出有抗體，相信較早前已感染，惟確實時間未明。

10多名同日被捕人士列緊密接觸

張竹君續指，該男子不太合作，但知悉他於本月4日及18日前往青山灣入境事務中心簽文件，是一名持「行街紙」人士。與他一同被捕的10多名人士亦視作緊密接觸者，惟不確定眾人關係，及之前有否接觸，「但至少拉當日有接觸。」另外，亦會留意當日曾接觸的警方及救護員情況，倘期間涉身體接觸，則須列作緊密接觸者：「如果捉佢時有反抗，都會視為緊密接觸者。」

源明不明的巴籍男子本月曾兩度到訪青山灣入境事務中心。(資料圖片)

輸入個案方面則有3宗，另有1宗暫列為輸入相關個案。編號#11373個案乘搭SQ882航班，由孟加拉經新加坡到港；編號#11378個案則是貨櫃機機師，從美國經日本到港，兩人同於機場檢測證實陽性。編號#11380個案則於本月18日乘搭5J273 航班到港，翌日於酒店發燒，證實確診，屬於N501Y變異病毒株。

編號#11375則於上月15日與家人從加拿大到港， 翌日至本月6日在華美達華麗酒店檢疫，隨後同行人士確診，需轉住檢疫中心，該確診者於本月6至19日於檢疫中心逗留期間無病徵，惟前日(19日)轉為陽性。該確診者到港後一直於酒店及檢疫中心，並無進入社區。現階段難確定其於加拿大抑或檢疫中心染疫，遂暫列為輸入相關個案。

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