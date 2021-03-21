新冠肺炎・3.21｜增8宗確診連續兩日個位數　初步確診回升逾10宗

撰文： 黃詠榆 黃穎津 黃偉倫 勞敏儀 朱海棋 陳淑霞 陳嘉慧 袁澍 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-22 00:04

新冠肺炎疫情未息，衞生署今日（21日）公布8宗新增確診，是相隔10天後連續第二天單位數，4宗是本地個案，1宗無源頭個案是行街紙巴基斯坦籍人士。初步確診個案有逾10宗，1宗無源頭個案是一名市區的士司機，在藍灣半島交更。

【22:45】政府公布截至今日下午八時的過去24小時的接種數字，累計約354 400名市民已接種第一劑疫苗，其中約233,700名接種科興疫苗，約120,700名接種復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，其中11宗已經出院，兩人要留院觀察。其中，一名17歲一名17歲女子接種復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥。她於下午4時46分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

新冠疫苗｜13人不適送院 17歲女子打復必泰後血管迷走神經性昏厥

▼3月21日確診患者居住大廈及行蹤▼

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【23:00】衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，當中並無新上榜大廈或餐廳。不過，銅鑼灣大坑道18號、粉嶺華心邨華冠樓則再有人中招，分別涉及一名2歲女童和68歲老婦。

確診大廈食肆｜大坑道18號兩歲童染疫 華心邨華冠樓六旬婦中招

【21:30】港人熱愛的旅遊地點，包括日本及韓國仍在商討「疫苗護照」，日本駐港總領事館回覆《香港01》查詢時，透露兩地正洽談往返開通事宜，又指疫苗護照的討論「正面」。韓國領事則回覆指，正研究如何核實海外入境者的接種疫苗情況。而早前與港實行「旅遊氣泡」的新加坡，則表明仍等本港的疫情回復穩定，或再度重啟計劃。

疫苗護照｜返鄉下有望？ 日本總領事館覆《香港01》：兩地正討論

【19:40】滙豐銀行公布，總行大廈（香港中環皇后大道中1號）包括位於地庫、3樓、5樓及6樓的分行將於3月22日重新投入服務。

【19:00】意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」早前於社交網站宣布，只會招待使用「安心出行」的客人，引起網民廣泛討論。 Capo旗下一間位於上環的餐廳，今日（21日）中午所見，有食客掃瞄程式後進入餐廳。一名外籍食客支持有關做法，認為能保障自己及家人，並批評留下假資料的食客行為「荒謬」，他又不擔心使用程式會有外洩私隱風險，「如果我上載美食圖到社交網站，人們也會知道我在哪裏，這跟我使用安心出行所暴露的資訊是一樣的。」

安心出行｜意大利餐廳規定必須嘟App 食客支持：抗病毒人人有責

【18:00】政府放寬社交距離措施逾月，部分處所包括酒吧仍未重開，酒吧業界今日（21日）召開記者會，要求政府在復活節旺季前重開酒吧，否則全港1,400間持牌酒吧中，將有多達半數、即約700間結業。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁呼籲業界接種新冠疫苗，但強烈要求政府不要綑綁式將市民或業界的疫苗接種率，與酒吧重開掛勾。

復活節將至 酒吧業界料半數結業：不應將疫苗接種率與重開掛勾

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

URSUS Fitness增6人染疫 無源頭的士司機初步確診 藍灣半島交更

【16:45】張竹君表示，今日有逾10宗初步確診，輸入為主，另有5宗初步確診是URSUS Fitness群組。該群組暫時穩定下來；



初步確診有一名無源頭個案，71歲男的士司機，間中替假，駕駛紅的，車牌LE7673，最後一日是3月17日，與家人住小西灣瑞樂樓，藍灣半島交更，日更司機。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

強制檢測大廈｜半山格蘭閣上榜 染疫巴籍男子拒透露住址

今日新增8宗確診個案，由#11373-11380。3宗是輸入個案及1宗是輸入相關。#11373 孟加拉經新加坡 SQ882 機場檢測陽性；#11378 美國經日本到港, 貨櫃機機師，坐FX169 , 機場檢測陽；#11380 坐5J273 ，在3月18日到港，19日酒店發燒，之後確診，驗出N501Y變異株 。#11375 坐CX829，2月15日與家人到港，2月16日至3月6日在酒店檢疫， 同行人士確診，轉住檢疫中心，6至19日都在檢疫中心，不知患者加拿大到港感染，定香港檢疫時中招，一直無出過社區。累計99宗變異病毒株的個案（37英國，8南非, 5巴西, 49未分類)。

增8宗確診連續2日個位數 持行街紙巴籍漢被捕後證染疫 源頭未明

一宗本地個案是無源頭，26歲巴基斯坦籍人士，持行街紙，報稱自己無業。張竹君稱：「地址仍調查中，病人唔係好合作，3月19日警方拉的其中一人，觀塘與十多人被警方拉，有犯法行為。」另有3宗本地相關個案，均屬檢疫中心送院， 1人是URSUS Fitness客人。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

打第二針新冠疫苗注意！翌日宜避粗重工作 索病假紙須再求醫？

【15:11】新冠疫苗要接種兩劑才有較高保護力，明日（22日）及後日（23日）分別有官員及市民接種第二劑科興疫苗。有專家稱第二劑疫苗的副作用會較第一劑強，而另一款復必泰疫苗更為明顯，建議請假休息。有醫生稱，科興疫苗副作用較低，只要減少粗重工作，相信大部份人都可以如常生活，而在其診所打針人士接種後不適要請病假，診所開病假紙不會額外收費。至於在接種中心打針的市民，中心並沒有預設開病假紙服務，則可能需要額外求醫。有需要的市民亦宜預先向僱主請假。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

+ 3 + 3 + 3

復必泰及科興疫苗各一針或增保護力 港大「溝針」研究招募100人

【13:37】新冠疫苗接種計劃開展約1個月，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（21日）於電視節目表示，港大正研究「溝針」的混合式接種疫苗，目標下周招募100名18至60歲的健康人士，先接種復必泰疫苗，並在28日後再注射科興疫苗。他表示，有理由相信，「溝針」後的保護力，會較只使用一種疫苗的效果好，現時研究已獲衞生署發出臨床測試證書。

檢測｜中環設檢測站助外傭 大埔女傭：日日去街市 檢測保障自己

【13:37】本港新冠肺炎疫情持續，勞工處今日（21日）在外傭聚腳地點設立流動採樣站，方便外傭接受檢測。記者今早到設於中環遮打道行人專用區的流動採樣站視察，發現等候檢測人士不多，多數時間無需等候便可接受檢測。

有從大埔專程到中環檢測的外傭表示，自己每日需到街市，遂自發接受檢測，以保障安全。另有年逾50歲的菲律賓傭工都有檢測，並透露社交媒體上開始流傳菲律賓當局或將要求入境人士先接種疫苗，故希望接種，但因自己有高血壓，對於副作用亦有所擔憂。

新冠疫苗｜孔繁毅：接種第二劑副作用或較多 建議可請假休息

【12:46】新冠疫苗接種計劃開展了約1個月，首批已接種的市民，即將可接種第二劑。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（21日）於電視節目表示，根據外國數據，接種第二劑疫苗時的副作用，或會較第一劑「多少少」，包括出現紅腫、發燒及疲倦等，建議市民申領半日至一日假期休息。

部分人接種第一劑疫苗後，出現過敏反應，孔繁毅表示，如出現面癱、吉巴氏綜合症，便不建議接種第二劑，之後再諮詢醫生意見，專家會研究相關機制，了解日後可否接種另一款疫苗。至於出現心悸、頭暈等情況，他認為同樣可先諮詢醫生，如沒有太大問題，其實仍可接種第二劑。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【12:01】消息稱，今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案，是連續兩天單位數。

URSUS群組涉金融界 金管局余偉文：接跨國企業求助逐設專隊協助

【11:24】本港疫情反覆，URSUS Fitness群組爆疫，目前至少涉及141人，更牽連到金融業界。金融管理局總裁余偉文今日（21日）在商台節目《政好星期天》提到，接到跨國企業高層求助，金管局在事件發生後，成立了專隊協助，包括轉述防疫指引等，作溝通「橋樑」。

新冠疫苗│張建宗指接種比例較高時 有較大機會放寬社交距離措施

【11:13】政務司司長張建宗指正當疫情漸趨穩定之際，健身室群組令本港疫情出現反彈，而個案追蹤辦公室平均從每宗確診個案找出約35名接觸者或家庭成員，遠高於其成立初期的約四名，大幅度截斷病毒傳播鏈。

他指，疫苗接種是抗疫策略的重中之重，越多人接種疫苗，防疫成效越大，當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便會出現保護網或群體免疫，便有較大機會放寬部分社交距離措施。

▼勞工處3.14曾在外傭經常聚集地點設流動採樣站▼

新冠疫苗｜57歲女打復必泰後高血壓嚴重 男子暈倒網片當局未公布

政府周六晚公布，3月19日共有12人接種疫苗後不適送院，當中7人打復必泰，5人打科興。一名57歲女子在荃景圍體育館打復必泰後高血壓，情況嚴重；一名27歲男子打完復必泰後失去知覺送院，之後自行出院。

網上流傳一段影片，一名男子在疫苗接種中心暈倒，被送上擔架床。影片未有時間出處，現場相信是元朗體育館接種中心，記者周六下午向當局查詢，新聞主任着留意晚上公告，但到晚上公告仍未有相關消息。

強制檢測大廈｜增5廈 銅鑼灣加路連大樓上榜 須周二前完成

政府周六（21日）晚上公布，有5個地方被納強制檢測公告，港島區最多佔3處，分別是銅鑼灣加路連大樓、鴨脷洲大街利豐大廈及堅尼地城山市街 27 號。任何人只要在相關處所逗留逾兩小時，則須在周二（23日）或之前檢測，而3月18日至20日曾檢測者可毋須再檢。

確診大廈食肆｜URSUS群組3歲童居興華大廈 滙豐裝修工去多間茶記

衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，新增7棟確診大廈，包括一名被列為URSUS Fitness群組的3歲男童，他家住中西區興華大廈M座，大廈早前曾被封區強檢。



至於食肆就有6間餐廳上榜，一名曾到爆疫的滙豐總行做裝修的工人，曾經去過港島多間食肆用餐，分別是中環紅城冰室、新森林及灣仔龍城冰室。

安心出行｜意大利餐飲集團宣布只招待用app食客 稱受夠了假資料

意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」宣布，只會招待使用「安心出行」顧客進入。集團早前接獲兩名使用「安心出行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Pinco Pallino可能有患者到訪過，消息令餐廳承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強調「不能再忍受了」。

記者到集團旗下一間餐廳查詢，職員稱是為了安心，是臨時措施，暫時維持到下周。

強制檢測｜港島東中心列強檢廈 逾百人輪候檢測 等候逾一小時

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