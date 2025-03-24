警方今起不定時不定點捉違規司機及行人　出動便裝人員及高點攝錄

今年首季致命車禍已達21宗，造成23人死亡，比去年同期有上升4成。警務處交通總部上周五（21日)預告本周嚴厲執法，交通總部將統籌五大總區交通部今日（24日）起於全港各區進行不定時、不定點的大型行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。



警方交通總部今年推行「亮景」及「同行者」行動

警方交通總部統籌五大總區交通部，已制定2025年專題行動，分別為「亮景」及「同行者」行動，打擊不專注駕駛及行人違例事項，目標為保障市民寶貴生命。

專題行動有兩個階段，包括宣傳教育及執法行動。交通總部協同五大總區交通部、道路安全議會、香港交通安全隊，於3月10日至14日在全港50多個地點，進行高調教育及宣傳活動，向市民派發紀念品和宣傳單張，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。

港島總區交通部調查及支援高級督察陳綽婷（左起）、 新界南總區交通部調查及支援總督察顧文佳、交通總部警司（行政）黎小慧、新界北總區交通部調查及支援總督察陳倩衡、西九龍總區交通部調查及支援總督察周立基和東九龍總區交通部調查及支援總督察梁國熙，總結去年車禍概括。（陳浩然攝）

今起嚴厲打擊不小心駕駛司機及不遵守交通燈號過馬路行人

執法行動本星期展開，警方會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。

警方上周五在記者會表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，重申「執法絕非為追票」，希望市民體會謹慎守法、人人有責。

西九龍總區交通部執行及管制組人員曾在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試。（警方提供／資料圖片）

九龍城警區及西九龍總區交通部曾進行聯合行動，在區內多個交通黑點打擊交通違例事項。（警方提供／資料圖片）