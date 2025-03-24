警方今起不定時不定點捉違規司機及行人 出動便裝人員及高點攝錄
撰文：韋景全
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今年首季致命車禍已達21宗，造成23人死亡，比去年同期有上升4成。警務處交通總部上周五（21日)預告本周嚴厲執法，交通總部將統籌五大總區交通部今日（24日）起於全港各區進行不定時、不定點的大型行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。
警方交通總部今年推行「亮景」及「同行者」行動
警方交通總部統籌五大總區交通部，已制定2025年專題行動，分別為「亮景」及「同行者」行動，打擊不專注駕駛及行人違例事項，目標為保障市民寶貴生命。
專題行動有兩個階段，包括宣傳教育及執法行動。交通總部協同五大總區交通部、道路安全議會、香港交通安全隊，於3月10日至14日在全港50多個地點，進行高調教育及宣傳活動，向市民派發紀念品和宣傳單張，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。
今起嚴厲打擊不小心駕駛司機及不遵守交通燈號過馬路行人
執法行動本星期展開，警方會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。
警方上周五在記者會表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，重申「執法絕非為追票」，希望市民體會謹慎守法、人人有責。
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