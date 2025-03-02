貨車司機交通意外身亡遺下妻兒　民青局麥美娟今探訪提供應急錢

元朗公路2月27日發生多車連環相撞意外，一名貨車司機最終身亡，遺下太太及兩名在學子女。民政及青年事務局局長麥美娟今日（2日）跟沙田關愛隊總指揮余懷誠等人，探望該名司機的家人，並向他們送出由沙田社區基金贈予的應急錢，幫助她們渡過困境。



民政及青年事務局在社交平台發文，指局長麥美娟今日與沙田關愛隊總指揮余懷誠、沙田區區議員兼廣源區關愛隊隊長陳敏娟等人，一同探望該名司機的家人。當局指，沙田民政處積極協調，為其家人聯絡了沙田社區基金贈予應急錢，並在今日向她們送上支票，幫助她們渡過眼下的困境。

當局指，成立關愛隊的其中一個目的，就是協助處理突發和緊急事故，並表示關愛隊會持續跟進個案，期盼死者家人能夠堅強勇敢地面對，安好渡過這段挑戰。

元朗公路7車相撞

