太空油毒品｜湯修齊：應禁止青少年管有電子煙器具　不應只禁煙彈

太空油毒品屢禁不絕，有學生在小息時段於洗手間偷食太空油毒品，其中一個原因是吸食工具就是電子煙器具，目前管有不屬違法。香港吸煙與健康委員會委員會主席湯修齊指，知道現時中、小學生吸食太空油的情況十分嚴重，所以應禁止其管有及使用電子煙器具，只禁電子煙煙彈不足夠。



政府新一輯宣傳短片「勿墮『太空油毒品』陷阱！」已於各電視台及電台播放。（政府新聞處圖片）

去年共有300人被呈報吸食太空油毒品，其中21歲以下青少年佔75%。湯修齊今日（24日）出席「戒煙大贏家」活動時表示，期望與社會各界繼續攜手推動戒煙，並齊心支持加強控煙措施，為戒煙提供誘因並預防吸食第一口煙，當中包括禁止加味煙、禁止管有另類煙和加強戒煙服務等，以締造健康無煙香港。

湯修齊：持有電子煙器具有較大誘因購買太空油煙彈

湯修齊表示，知道現時中、小學生吸食太空油的情況十分嚴重，所以應禁止他們管有及使用電子煙器具。他認為只禁電子煙煙彈不足夠，因為不論是成人還是青少年，若能手持電子煙器具，也會令「（禁煙）訊息不清晰」；而持有電子煙器具，也會有較大誘因購買包含尼古丁或太空油的煙彈。

湯修齊表示，知道現時中、小學生吸食太空油的情況十分嚴重，所以應禁止其管有及使用電子煙器具。（梁鵬威攝）

立法過渡期方面，他認為是愈短愈好，因為政府自2020年開始，香港已立法禁止銷售電子煙器具及煙彈，遊客亦不可帶電子煙器具及煙彈入境。即使有存貨，亦應已用完。