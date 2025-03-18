太空油毒品｜有學生小息於洗手間「偷食」　湯修齊籲禁電子煙裝置

去年共有300人被呈報吸食太空油毒品，其中21歲以下青少年佔75%。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（18日）表示，電子煙裝置同樣須要立法禁止，否則會繼續引誘年輕人通過不法途徑購買太空油毒品。他又認為寬限期愈短愈好。



屯門個案多 屯門區中學校長會︰應由教師觀察及同學關心發現吸食者

保安局表示，去年共有300人被呈報吸食太空油毒品，其中21歲以下青少年佔75%，即約225人，其中北區、元朗及屯門發現的個案較多。

屯門區中學校長會主席吳聲展表示，上述三區個案較多，或因學生數目相對其他區較多，認為應由教師觀察及同學的關心，以發現吸食者。他又指，當局已開展太空油毒品的宣傳，「健康校園計劃」也提供自願測檢及身心健康輔導，全港有一半學校參與，當中大埔區的參與率超過九成，屯門區逾八成半。

吸煙與健康委員會湯修齊稱如只禁電子煙煙彈 可能仍會有引誘

吸煙與健康委員會主席湯修齊指，有學生在小息時段於洗手間偷食太空油毒品，教師應留意洗手間等有否不尋常的水果或糖果香味，而委員會認為電子煙裝置同樣要禁止，寬限期方面愈短愈好，公眾需要明白管有煙彈存在極大的健康及法律風險。

「唔單止電子煙彈，電子煙裝置應該係被立法禁止管有。因為如果剩係禁電子煙煙彈，但電子煙裝置都唔去禁止嘅話，即係不論年青人成年人都仲可以繼續擁有呢個電子煙裝置，可能仲會有個引誘佢地，會唔會透過不法途徑買太空油毒品再擺落去。」

社區藥物教育輔導會︰隨着政府加強宣傳 情況已有所改善

太空油毒品目前通過電子煙方式吸食，社區藥物教育輔導會總幹事伍家順表示，太空油毒品顏色及氣味具有不同吸引性，年輕人容易掉以輕心，隨着政府加強宣傳及打擊，相信情況已有所改善。目前有不少外展及其他計劃協助處理學生吸食太空油等問題。