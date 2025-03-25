急症室加價｜直擊廣華醫院等4小時　有人皮膚過敏、有BB咳來求醫

政府明天（25日）公布公立醫療收費改革詳情，據悉，急症室收費將有大變動，被評危殆或危急者免費，但被評為非危殆或非危急者則要支付300至400元之間，遠高於現時180元，打擊濫用。



記者今日下午（24日）到廣華醫院急症室觀察，約九成半滿，次緊急及非緊急病人須等候逾4小時。有近七旬的婦人因皮膚過敏而到急症室，冀醫生可轉介她至政府專科治療，認為急症室服務較診所及私立醫院好；有剛從內地到港的初生嬰兒媽媽，因寶寶咳嗽故帶來到急症室看醫生，被分為「次緊急」級別。有病人指多數等待者皆為腰酸背痛等非緊急病痛，「100人中只有20人有緊急需要」。



67歲婦人：急症室服務較診所及私立醫院好

不願透露姓名的67歲婦人因皮膚過敏而到急症室，冀醫生可轉介她至政府專科治療。她表示平時根據情況選擇診所、私立醫院或急症室，若夜晚或有時間等待，便會到急症室就醫。她認為急症室服務較診所及私立醫院好，「診斷時間耐啲，儀器又多啲」，指診所及私立醫院收費昂貴兼服務沒公立醫院仔細。

她又表示，急症室醫生有更多她的就診紀錄，若日後急症室加價，亦將繼續到該處就診。

初生嬰兒媽媽：因BB咳嗽而帶來求醫

剛從內地到香港的蔡小姐是初生嬰兒媽媽，因寶寶咳嗽故帶寶寶到急症室看醫生，被分為「次緊急」級別，等約3至4小時後可見醫生。她表示，因剛到香港，不清楚香港醫療體系，早前丈夫曾帶寶寶到急症室就診，才教熟悉看病手續。她稱，若日後加價，將按情況就醫，如緊急便到急症室，如較普通便到診所。

吳先生指早前壓傷手指時「痛到喺到碌」，惟急症等候時間超過7小時，冀加價後，可令有緊急需求的市民更快享用急症室資源。（林子慰攝）

手指遭200磅重物壓傷超過7小時才得到診治

吳先生日前因手指遭200磅重物壓傷而看急症，今日到醫院覆診。他指早前壓傷手指時「痛到喺到碌」，惟等候時間超過7小時。他發現多數等待者皆為腰酸背痛等非緊急病痛，「100人中只有20人有緊急需要」，認為他們大多可去普通科門診就醫。他冀望加價後，可令有緊急需求的市民更快享用急症室資源。

今年17歲的廖同學認為緊急、次緊急及非緊急者收費300至400元太貴，基層或未能負擔。（林子慰攝）

學生憂基層或未能負擔新收費

今年17歲的廖同學支持危殆及危急病患免費，但認為緊急、次緊急及非緊急者收費300至400元太貴，基層或未能負擔。他稱較少看醫生，患病通常服用成藥。但有時服用成藥後病情沒好轉或需要醫生紙時，便會前往急症室就診。他表示加價對於學生來說有經濟負擔，日後將減少前往急症室。

現時急症室根據病情將病人分流為五類，包括危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急，全部劃一收180元。消息指，日後的急症室收費擬分為收費及不收費兩種——危殆及危急免費，而緊急、次緊急及非緊急的病人的收費，將劃一提高，水平傾向與私家診所相若，料介乎300至400元之間。