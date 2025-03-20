急症室每年200萬人次　逾半非緊急　醫管局：合適時候檢視收費

政府即將公布公營醫療收費檢討，有消息指當局擬實施急症室收費兩級制，危殆及危急者免費，其餘緊急、次緊急和非緊急病人的收費將從180元調整至與私家診所相若。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，全港18個公立醫院急症室每年服務約近200萬人次，但超過一半屬次緊急和非緊急患者，導致僅75%的緊急患者可在半小時内獲診治。他期望透過調整收費，引導非緊急病人使用急症室以外的醫療服務。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中指，無論收費是否改變，前線護士都會參照同一套完善的分流指引，為急症室病人進行分類。



醫管局質素及安全總監黃立己（右）指，現時全港有18間公院有急症室，每年服務約超過200萬人次，當中有55%是次緊急和非緊急患者。（資料圖片）

黃立己指，現時全港有18間公院有急症室，每年服務約超過200萬人次，當中有55%是次緊急和非緊急患者。由於需要投放資源照顧這些患者，導致對緊急患者的服務承諾達標率只有75%，情況不理想。

他指，政府上次調整急症室收費已是2017年，費用從100元增加至180元，翌年急症室病人數目下降約5%，當中大部分是次緊急和非緊急患者，其比例之後亦無再回升。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中指，無論急症費收費是否調整，護士都會因應患者的病情、病歷及維生指數等分流。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

消息指，當局擬實施急症室兩級制收費，次緊急及非緊急病人收費將調整至私家診所相若。（夏家朗攝）

消息指，當局擬實施急症室兩級制收費，危殆及危急者免費，但其餘緊急、次緊急和非緊急病人的收費將從180元調整至與私家診所相若。至於分級制會否增加醫患糾紛，增加護士分流壓力，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中指，無論收費是否調整，護士都會因應患者的病情、病歷及維生指數等分流。他指，如患者在等候過程中情況惡化，可再聯絡分流護士檢查。