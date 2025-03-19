急症室加價前請先「身體檢查」

公立醫院收費調整方案將在今個月公布，急症室收費據指會改為兩級制，危殆及危急的費用全免，緊急、次緊急及非緊急病人的收費由現時的180元增加至私家診所的水平。醫務衞生局局長盧寵表示收費改革不是為了跟隨通脹，而是更精準運用資源，幫助更多有需要的病人。特首李家超周二（3月18日）出席行政會議前也指出，新收費是為了效率及效益。



公立醫院的收費去年已在檢討，盧寵茂曾經表示會於財政預算案公布前有結果。就急症室而言，根據局長的說法，目前一個問題在於原本應該在30分鐘內處理九成的第三類、即緊急病人，現時達標率只有約七成，「其中一個明顯原因是佔了六成的第四和第五類病人」，即次緊急和非緊急個案。

這個原因聽起來的確很「明顯」。以2023年為例，202萬急症室就診人次中的114萬是第四和第五類個案，亦即是接近57%。但是，急症室以次緊急個案為主，豈是近年才出現的現象？事實上，次緊急和非緊急以往佔比高達68%，但至少十多年來一路下跌，而不是在上升。恰恰相反，急症室正在處理愈來愈多的危殆和危急病人，佔比由2%升至4%，第三類、緊急個案也大約由三成升至四成。

由此可見，急症室的服務比重正在朝恰當的方向改善。或者換個說法，以前的情況較現在更差，處理了更多次緊急和非緊急病人。但是，以前的服務表現如何？在2009年至2012年，急症室在30分鐘內處理的緊急個案一直維持在90%以上，亦即是達到服務承諾。現在達標率卻跌到只得七成，第四和第五類病人真的是「一個明顯原因」嗎？抑或是，緊急個案由以前的62萬至64萬上升至最近的82萬，才是更明顯的原因？

緊急病人的平均輪候時間由17分鐘增加至29分鐘，或許可以歸咎於個案愈來愈多，但第四和第五類個案由大約146萬減少到120多萬，病人的輪候時間卻由70多分鐘和大約100分鐘分別增加了一倍。這個情況的原因又是什麼？須知道急症室的醫生在同一時期多了四成，由大約400名增加到超過570名，我們可以怎樣解釋這個變化？

急症室如果對第三至五類病人收取私家診所水平的費用，即是300至400元左右，原本愈來愈多人求診、就診的緊急個案或許會趨勢逆轉，但既然原意是在30分鐘他們九成人可以獲得急症室處理，為什麼現在又要以收費來使之卻步？但如果較昂貴的費用只針對次緊急和非緊急病人，明明這些個案所佔的比重已經一直在減少，為什麼現在又要成為被開刀的對象？

急症室目前收費180元，對比起私家診所、私家醫院而言無疑有一定吸引力，擔心濫用是應該的。又正如局長盧寵茂所說，急症室的每個診症成本差不多要2400元，相當於由納稅人補貼了九成幾的費用，公帑當然要用得更好。然而，除了提高收費之外，當局又有沒有檢討急症室的成本結構？為什麼在2009年2011年的診症成本是800元，現在卻上漲到接近2400元？十五年增加兩倍，相當於每年上升7.6%，遠遠拋離物價升幅。追求更精準運用資源的收費改革，最終方案是否應該不只是對市民加價？