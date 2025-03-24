黑客勒索｜遠東發展通報資料外洩事故　私隱專員公署展開循規審查

再有企業疑遭黑客入侵盜取資料並勒索，個人資料私隱專員公署今日（24日）表示，於本月17日接獲遠東發展有限公司資料外洩事故通報，已根據既定程序就事件展開循規審查。遠東發展為本地老牌發展商，現任主席兼行政總裁為邱達昌，集團業務遍佈香港、中國內地、澳洲、馬來西亞、新加坡、英國及紐西蘭，為帝盛酒店集團母公司。



私隱專員公署表示，分別於本月17日及20日接獲兩間公司的資料外洩事故通報，並已根據既定程序就事件展開循規審查。（資料圖片／夏家朗攝）

《集誌社》報道有黑客在暗網聲稱，Far East Consortium (Hong Kong)的系統於本月5日被入侵，並設定28日為有關資料的「期限」。資料涉及250GB，甚為多。

遠東發展是上市公司，主要業務包括物業發展及投資、酒店營運及管理（帝盛酒店）、停車場營運及物業管理管理，業務遍佈香港、中國內地、澳洲、馬來西亞、新加坡、英國及紐西蘭，2022年的總資產達548億港元。

帝盛酒店集團為遠東發展子公司。（港旺角帝盛酒店Facebook圖片）

惠康環境服務有限公司同遭黑客勒索

同樣有資料外洩的還有「惠康環境服務有限公司」，按照暗網資料，系統同樣在本月5日被入侵、30GB資料於本月15日被公開。惠康環境服務有限公司則是一間綜合環保服務公司，現時於香港處理逾1,000項合約，團隊有超過6,000名受訓員工，每年資產淨8,000萬港元，其中包括超過50多輛各式各樣營運車輛。

私隱專員公署，本月20日接獲惠康環境服務有限公司通報資料外洩事故，並已根據既定程序就事件展開循規審查。