事主網購收錯包裹　疑歸還問題遭起底　私隱專員公署拘31歲女子

一名31歲中國籍女子涉「起底」被捕，現時獲准保釋。個人資料私隱專員公署表示，事主在一個網店購買美容產品後卻收到首飾包裹，隨即有人在即時通訊軟件要求歸還否則公開事件；其後涉事網店帳戶先後7次發布包含事主個人資料的帖文及作負面的評論，並稱會以金錢酬謝能提供事主個人資料或轉載的網民，事主的資料，包括姓名、手機號碼、居住大廈、照片及中學名稱等被披露。



私隱專員公署。（資料圖片/夏家朗攝）

私隱公署表示，調查顯示，事主於去年11月於一個網店購買美容產品，數天後收到該網店寄出的包裹，然而包裹內的物品並非她購買的產品，而是一些首飾。其後，有人透過即時通訊軟件聯絡事主要求取回該包裹，並表示如不歸還便會在社交媒體平台上公開事件。

案情指，其後兩日內，有人在該網店的一個社交媒體帳戶先後7次發布了包含事主個人資料的帖文，並對事主作出負面的評論，更表示會以金錢酬謝能提供事主更多個人資料或轉載相關帖文的網民。

私隱專員公署（資料圖片/夏家朗攝）

事主被披露的個人資料包括英文姓名、出生日期、手提電話號碼、兩個社交媒體帳戶名稱、其居住區域和大廈的名稱、曾就讀的中學名稱，以及她的照片。

私隱公署今日在新界區拘捕一名31歲中國籍女子，被捕人士涉嫌在未經客戶的同意下披露她的個人資料，違反《私隱條例》。公署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。