73歲男涉因商業糾紛　屋苑內掛橫額起底他人　遭私隱專員公署拘捕

一名73歲中國籍男子，涉嫌因金錢糾紛將另一名商業夥伴的個人資料披露，違反《個人資料（私隱）條例》，今（24日）被私隱專員公署拘捕。他獲准保釋，私隱專員公署指會繼續調查案件。



私隱專員公署拘捕一名涉嫌起底他人的中國籍男子（夏家朗攝）

私隱專員公署調查顯示，73歲被捕男子與事主原有商業往來，惟自2022年起因金錢糾紛，雙方均興訟要求對方賠償。今年1月，事主妻子收到訊息，對方指會將事件升級，並公開展示橫額。其後事主妻子目睹有人在他們居住的屋苑範圍內，展示一張載有事主個人資料及對他作出負面評論的橫額。事件中被披露的個人資料包括事主的中文姓名、住址及照片。

被捕男子獲准保釋，私隱專員公署指會繼續調查案件。公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。