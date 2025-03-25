公立醫院收費改革｜急症室收費加價至$400　危急、危殆病者免費

【公立醫院/急症室收費/公立醫院收費/公營醫療/公立醫院輪候時間】醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費調整詳情，包括急症室收費兩級制，如被列為一類危殆及二類危急病人，可獲豁免收費，其餘病者則一律收費增至400元；另外，非緊急放射診斷及病理檢驗服務將按項收費，以及增加藥物收費等。醫務及衞生局局長盧寵茂稱，檢討收費系統制度一直存在，應該每兩年檢討一次，上次收費調整已是8年前，有需要作出檢討。



醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費調整詳情，包含急症室收費兩級制等，非危急及危殆者收費將增至400元。（任葆穎攝）

醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費調整詳情，包括急症室非危殆及危急病者增至400元；非緊急放射診斷及病理檢驗服務按項收費及增加藥物收費及限制數量等。醫務及衞生局局長盧寵茂稱，「呢個檢討收費系統制度一直有存在，應該每兩年檢討一次，不過上一次收費調整，已經係2017年，即係8年前，換句話講今次檢討可以話係姍姍來遲，係必須有呢個需要」。

急症室新收費：危殆及危急者免費 其餘一律增至$400

醫管局表示，為系統地改革資助架構，將按不同公營醫療服務釐定政府資助水平和市民共付比例，理順住院、急症室及門診各層級服務的相對需求，其中急症室將上調收費。急症室現時統一收費為180元，經上調後未來將變為兩級制，一類危殆及二類危急病人豁免收費，其他病人收費增至400元。醫管局表示，改革為體現急症室功能，讓資源能夠更好運用在這些病人身上。

按項收費 非緊急、高端項目每項50至500元

另外，為減少濫用，醫管局將引入按項共付概念及調整藥物收費及數量。未來非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階及高端項目將收費50至500元不等，基礎服務則維持免費。

藥費分別增至20元及5元 最多拿4星期藥

藥物方面，專科及家庭醫學、普通科門診藥費每項藥物分別收費20元及5元，每次最多獲取4星期處方藥物。醫管局提到，病人住院期間和急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物維持免費。

放寬費用減免機制 設全年1萬元收費上限

除了上調收費外，當局亦加強醫療保障，當中放寬改善費用減免機制申請資格及涵蓋範圍和期限，料受惠人數由現時約30萬增至約140萬。醫管局還設立全年1萬元收費上限，預料7萬常用醫院服務的重病病人受惠。另外，當局將加快引入創新藥械，放寬安全網申請資格，讓更多中等收入家庭病人可獲安全網資助。