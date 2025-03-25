公立醫院急症室加價收$400　增全年收費上限每人每年$1萬｜直播

【急症室收費/公立醫院/公院新收費/專科門診】涉及公立醫院新收費的公營醫療收費改革今日（25日）出爐，醫務衞生局局長盧寵茂公布改革詳情，急症室收費調整是焦點之一。盧寵茂指，今次改革有5個原則，包括改革所得全數投放公營醫療，循序漸進:考慮到市民負擔能力，改革分階段五年內達致目標，他指：「呢個檢討收費系統制度一直存在，應該每兩年檢討一次，不過上一次收費調整已經係2017年，即係8年前，換句話講今次檢討可以話係姍姍來遲，係必須有呢個需要。」《香港01》直播。



醫務衞生局局長盧寵茂（中）3月25日公布公營醫療服務收費改革的詳情。（盧翊銘攝）

醫務衞生局局長盧寵茂（中）3月25日公布公營醫療服務收費改革的詳情。（賴卓盈攝）

【12：30】高拔陞稱優化費用減免機制:放寬申請資格及涵蓋範圍和期限,預計合資格受惠人數會由現時約30萬增加至約140萬。增設全年收費上限:每人每年$1 萬收費上限,適用於所有收費項目 (自費藥械除外),預計約70000名因病情需經常使用醫院服務的重病病人受惠。

【12：21】醫管局行政總裁高拔陞宣布急症室收費調整方案，急症室收費為$400，一類危殆及二類危急病人豁免收費,以體現急症室的功能,讓資源能夠更好運用在這些病人身上。

醫管局行政總裁高拔陞3月25日宣布急症室收費調整方案，急症室收費為$400，一類危殆及二類危急病人豁免收費,以體現急症室的功能,讓資源能夠更好運用在這些病人身上。（盧翊銘攝）

【12：10】盧寵茂稱，今次改革有5個原則，包括：

．承擔不減:改革所得全數投放公營醫療。

．能者共付,輕症共付:擴展提升共付機制,並扭轉現時輕症平重症貴、 小病高資助(>90%)、大病要自費的結構失衡、資源錯配現象。

．有加有減:加強對貧、急、重、危病人保障,減少浪費。

．高度資助:維持九成整體公營醫療資助率。

．循序漸進:考慮到市民負擔能力,改革分階段五年內達致目標。今次公布第一階段調整將於2026年推行,及後每兩年按既有機制檢討收費水平。

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消息人士早前稱，今次的收費改革涵蓋住院、日間程序、急症室、專科門診、病理檢驗、非緊急放射造影、家庭醫學門診(普通科和家庭醫學專科)，是全面的醫療收費改革，期望能善用財政資源於最有需要的市民身上。

消息又稱，當局理解市民會對今次的改革有憂慮，因此會優化醫療費用減免機制、增設住院門診收費上限、及加強危重疾病藥械支援。其中，增設住院門診收費上限，即每名病人付費均會「封頂」，每年最多付約一萬元診金連藥費。

盧寵茂曾表明構築更大、更厚、更密的安全網。（資料圖片/黃浩謙攝）

盧寵茂曾表明改革為構築更大安全網

醫務衞生局局長盧寵茂早前強調，政府會重新合理化醫療資源分配，構築更大、更厚、更密的安全網，集中針對貧、急、重、危四類人士，包括降低經濟困難人士的醫療費用豁免門檻；有經濟能力的中產，如屬急、重、危類，也會強化保障。他又表示，收費調整會分5年推行，根據實施效果和市民反饋逐步調整，確保改革能夠平穩過渡，並最終實現共付比例合理化。