公立醫院收費改革｜消息：病人付費封頂　每年診金連藥費約一萬元

【急症室收費/公立醫院/專科門診】公立醫院收費改革明日（25日）公布詳情，由於今次是全面改革公營醫療服務收費所有項目，為免對非綜援的長期病患者等造成壓力，消息透露落實收費改革後，會增設住院門診收費上限，即為每名病人付費「封頂」，每年最多付約一萬元診金連藥費，若病人應付費用高於上限，可向醫院管理局申請無需繳交「超額」的費用。



此外，又會優化醫療費用減免機制，放寬資產及入息資格，基本上合資格申請公屋住戶，亦可申請到豁免。



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消息人士稱，今次的收費改革涵蓋住院、日間程序、急症室、專科門診、病理檢驗、非緊急放射造影、家庭醫學門診(普通科和家庭醫學專科)，是全面的醫療收費改革，期望能善用財政資源於最有需要的市民身上。

消息又稱，當局理解市民會對今次的改革有憂慮，因此會優化醫療費用減免機制、增設住院門診收費上限、及加強危重疾病藥械支援。其中，增設住院門診收費上限，即每名病人付費均會「封頂」，每年最多付約一萬元診金連藥費。

當費用超出上限 病人可申請無需繳付超出限額的費用

消息舉例一名中風病人需要住院、做手術並接受復康治療，當醫療費用超出指定上限，病人可向醫管局申請無需繳交高於上限的費用。消息亦指，撒瑪利亞基金會放寬申請條件，包括資產上限要求，即使中產重症患者如未能應付昂貴治療費用，亦有途徑得到協助。

至於優化醫療費用減免機制，消息透露，會放寬資產及入息資格，基本上合資格申請公屋住戶，亦可申請到豁免。

盧寵茂曾表明構築更大、更厚、更密的安全網（黃浩謙攝）

盧寵茂曾表明改革為構築更大安全網

醫務衞生局局長盧寵茂早前強調，政府會重新合理化醫療資源分配，構築更大、更厚、更密的安全網，集中針對貧、急、重、危四類人士，包括降低經濟困難人士的醫療費用豁免門檻；有經濟能力的中產，如屬急、重、危類，也會強化保障。他又表示，收費調整會分5年推行，根據實施效果和市民反饋逐步調整，確保改革能夠平穩過渡，並最終實現共付比例合理化。

他指改革永遠在路上，要把醫療服務優化、將錯配資源重新調整，善用經濟及人手資源，令醫療系統可持續發展，為市民提供更優質的醫療服務。