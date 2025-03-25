公立醫院收費懶人包｜4服務變免費　急症室專科門診新舊收費對照

【公立醫院／急症室收費／公立醫院新收費／公立醫院輪候時間／公立醫院收費懶人包】醫務衞生局及醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革，急症室新收費為400元，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，由免費改為收費50元至500元不等，例如磁力共振將收取500元。相關措施於2026年1月1日起生效，整合資料顯示，有4項服務由收費變免費，包括危殆及危急病人入急症室由180元變「免費」、急診病床入院費、日間程序及治理的入院費取消，另外，精神科日間醫院收費由現時60元變免費。公立醫院服務新舊收費一文對照。



急症室新收費將由目前180元加價至400元。（夏家朗攝）

▼公立醫院現行收費表2026年1月起新收費表▼



公營醫療服務新收費一覽。(任葆穎攝)

▼公立醫院現行收費表▼



公立醫院收費｜急診室危殆、危急者變免費 急診病床入院費取消

就急診病床住院費用方面，現行的75元入院費取消，每日住院費用為300元。療養/復原、護養、精神科病床每日住院費為200元。日間程序及治理的入院費亦取消、病床每天收250元。

日間醫院（老人科、福康）費用為100元；社康護理服務（普通科）、社區專職醫療服務費用為100元；而社區護理服務（精神科），以及及精神科日間醫院費用則為免費。

此外，急症室除危急危殆者使用者，其餘一律收費為400元。

專科門診改收費。（資料圖片／歐嘉樂攝）

專科門診收250元 超聲波收250元 磁力共振收500元

專科門診方面，首次及覆診收費250元，藥物每項收20元，最多4星期。

病理檢驗服務方面分三級，基礎項目免費，包括檢驗血紅素、腎功能、肝功能等；進階項目例如免疫系統抗體、特殊基因檢查等，收費50元；高端項目例如基因排序、全基因組檢查，每次建議收費200元。

非緊急放射造影服務亦分三級收費，基礎項目免費，包括X光檢查；進階項目例如超聲波、乳腺造影等收費250元；高端項目包括電腦掃描、磁力共振等收費500元。

家庭醫學門診服務，包括普通科門診和家庭醫學專科門診等，診金收費150元，藥物每項收費5元、最多4星期。