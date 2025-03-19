伊院服務明年搬至啟德新急症醫院　原用地保留擬擴展日間醫療服務

伊利沙伯醫院的服務預計會於2026年年初開始陸續搬遷至位於啟德發展區的新急症醫院。醫務衞生局發言人今晩（19日）表示，政府現階段並無計劃將京士柏用地作醫療以外的其他用途；政府將於檢視第二個醫院發展計劃時，一併考慮京士柏用地未來的醫療用途及發展計劃，考慮到地理位置交通方便，根據九龍市區人口需要，於京士柏用地擴展日間醫療服務是可行的選項。



伊利沙伯醫院的服務預計會於2026年年初開始陸續搬遷至位於啟德發展區的新急症醫院。（fb專頁「啟德居民自由講～」圖片）

伊院京士柏用地繼續保留日間醫療中心

發言人表示，為配合醫院管理局第一個醫院發展計劃，伊利沙伯醫院的服務預計會於2026年年初開始，陸續搬遷至位於啟德發展區的新急症醫院，屆時伊利沙伯醫院大部分臨床住院服務，包括急症室服務將會遷移到新急症醫院，而伊利沙伯醫院將繼續保留日間醫療中心（新翼）於京士柏用地。

伊利沙伯醫院。（資料圖片)

伊利沙伯醫院。（資料圖片)

伊利沙伯醫院。（資料圖片)

發言人指新急症醫院位於啟德，是九龍中心地帶，會與九龍城區內的聖母醫院、香港佛教醫院和東華三院黃大仙醫院；同屬九龍中聯網內的廣華醫院、九龍醫院和其他醫院等；以及伊利沙伯醫院日間醫療中心（新翼）組成服務網絡，為區域內居民提供全面的醫療服務。

啟德發展區的新急症醫院預計今年竣工。（資料圖片/翁鈺輝攝）

啟德發展區的新急症醫院預計今年竣工。（資料圖片/翁鈺輝攝）

運輸署會因應新急症醫院完工規劃公共交通服務

至於公共運輸服務方面，發言人表示，運輸署會因應新急症醫院項目的進度及預計完工日期，預先規劃適切的公共交通服務，並會繼續密切留意區內發展，按實際情況調整或加強區內的公共交通服務，以配合乘客（包括求診病人）需求，務求進一步提升新急症醫院附近的交通網絡。

發言人補充，醫務衞生局和醫管局現正按照未來全港規劃，包括北部都會區的最新發展、預期人口布局和推算醫療服務需求，檢視第二個醫院發展計劃。伊利沙伯醫院臨床住院服務搬遷至新急症醫院後，京士柏用地將有空間發展醫療服務。