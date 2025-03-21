公營醫療收費｜盧寵茂：分五年推改革　額外收入全用於提升安全網

政府預計最快本月內公布公營醫療收費檢討結果，醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時披露，是會分五年推行醫療收費的改革，根據實施效果和市民反饋逐步調整，確保能平穩過渡。他強調，政府對醫療服務的撥款開支不會縮減，但會重新合理化分配，構築更大、更厚、更密的安全網，集中針對貧、急、重、危四類人士，包括降低經濟困難人士的醫療費用豁免門檻；有經濟能力的中產，如屬急、重、危類，也會強化保障。



他又承諾，醫療收費調整後額外的收入或節省的開支，將全數用於提升安全網。



盧寵茂（黃浩謙攝）

政府目前對公立醫療系統的資助率約97%，市民只承擔2.2%。現時急症室收費劃一180元，但每位病人平均成本為2400元。盧寵茂在《文匯報》專訪中，形容即將公布的檢討結果是香港醫療深化改革，回應了兩會精神。他又表示，收費調整會分5年推行，根據實施效果和市民反饋逐步調整，確保改革能夠平穩過渡，並最終實現共付比例合理化。

他指改革永遠在路上，要把醫療服務優化、將錯配資源重新調整，善用經濟及人手資源，令醫療系統可持續發展，為市民提供更優質的醫療服務。

急症室。（夏家朗攝）

盧寵茂重申不會削減醫療投放 建更大更厚更密安全網

他強調，公營醫療收費改革會堅持：不會削減政府在醫療的投放，但會重新分配資源；集中考慮在容易出現浪費的項目，提升共付比例，引導市民善用醫療資源；最終為全香港750萬市民建立更大、更厚、更密的安全網。

他承諾，推行醫療收費調整後的額外的收入或節省的開支，將全數用於提升安全網，主要針對貧、急、重、危四類人士。貧是指降低經濟困難人士醫療費用豁免門檻；急是指急症室危殆和危急患者考慮費用豁免；重則是針對如中風等嚴重長期病患；危是對於癌症等慢病，考慮將更多創新藥物加入資助藥物安全網。

盧寵茂指出，現行綜援人士、高齡長者生活津貼人士等弱勢群體的減免機制繼續有效，及進一步降低減免門檻。除了經濟困難市民外，不少中產或因病致貧，這正是本次醫療收費改革的關注重點之一。

政府擬改革急症室收費制度（夏家朗攝）

早前有消息指，政府擬在急症室引入兩級制收費，急殆和危急病人會獲䡥免收費，至於緊急、次緊急和非緊急者則可能要繳付高於現時180元的費用，擬議的收費可能與私家醫家收費水平相若，介乎三百至四百元之間。

對此，盧寵茂稱，急症室收費調整不會成為市民經濟負擔，不會佔市民醫療開支裏或者總體開支中重要的部分。政府將加強公眾教育，改變市民就醫習慣，減少濫用急症室，並推動基層醫療服務作為輕症的首選。

柏立基普通科門診。（資料圖片／廖雁雄攝）

除了急症室收費外，政府又擬在公營的門診的檢查項目，例如磁力共振等，引入逐項收費的安排。而盧寵茂早前也確認正研究此安排，但強調檢查逐項收費的安排不適用於急症室和入院的病人。