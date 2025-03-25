警務處辦反「太空油毒品」互動劇場　60間小學出席

警務處今日（25日）舉辦全新劇目《太空遊學團——互動禁毒劇場》體驗場，向逾200名校長、教師和高小學生傳遞禁毒信息，防範新興「太空油毒品」入侵校園，共有來自逾60間小學的辦學團體代表、校長及師生出席活動。



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警務處處長蕭澤頤致辭時表示，去年31名學生涉及嚴重毒品案被捕，而涉及「太空油毒品」被捕的，最年輕僅12歲。他指雖然被捕人數是2021年來最少，但青少年毒品案「一宗都嫌多」，在加強執法的同時，必須透過教育傳承禁毒文化，貫徹「由小做、持續做、一齊做」。

他表示，警務處毒品調查科連續第3年舉辦互動禁毒劇場，過去兩年到校演出近百場，向逾13,500名小學生傳遞禁毒信息。他形容劇場精彩之處在於現場同學互動參與，體現禁毒文化的傳承。

在演出前的分享環節中，香港青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位代表講述吸食「太空油毒品」的嚴重後遺症，警惕學生「太空油毒品」禍害深遠，必須堅守「一啖都咪制」的態度。

香港青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位代表講述吸食「太空油毒品」的嚴重後遺症。（黃浩謙攝）

今日共有來自逾60間小學的辦學團體代表、校長及師生出席活動。劇中演員帶領觀眾參加遊學團，在旅途中一同拒絕毒品誘惑，亦有透過互動和提問，啓發同學思考、教導他們認清毒害，提高對「太空油毒品」的警惕。

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《太空遊學團——互動禁毒劇場》為毒品調查科今年首個反「太空油毒品」的大型宣傳活動，由本月起到不同小學演出。學校如欲了解詳情或安排演出，可電郵至ip-sip-int-1e-nb@police.gov.hk，與毒品調查科聯絡。