外置充電器｜澳門機場公司：航空公司4月起陸續禁機上用尿袋
撰文：蕭通
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【尿袋／鋰電池外置充電器／充電寶】繼香港民航處周一（24日）公布，4月7日起乘客不得在任何航班上使用俗稱「尿袋」的外置充電器後，澳門國際機場專營股份有限公司周二（25日）也宣布，大部份在澳門營運的航空公司將於4月開始，陸續修訂及實施行動電源攜帶及使用規範，包括飛行期間全程禁用行動電源。
根據澳門方面新規定，行動電源必須存放於手提行李，並嚴禁放入托運行李，又或置於機艙行李架，而飛行期間亦全程禁用。另外，若攜帶損毀、膨脹、召回型號或沒有清晰標示容量的行動電源，將可能被安檢人員要求棄置。
機場專營公司強調，機艙內不正當使用或未能遵守相關規定，可能會影響航班正常運作。
本月20日，香港航空一班客機從杭州蕭飛返香港途中，因機艙起火需迫降福州機場，疑因一個放置在行李架內的「尿袋」引起，煙霧蔓延機艙，乘客及空姐自行向行李架倒水滅火。出事航班共載有160名乘客和8名機組人員。
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