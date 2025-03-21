港航客機疑尿袋起火　空姐蘋果汁救火　航空史上英勇空姐5件事

港航客機疑尿袋起火｜香港航空昨日（20日）發生機艙起火事件，疑似是乘客的行動電源在行李架內爆炸導致，港航空姐當機立斷以蘋果汁救火，網民讚非常冷靜又勇敢！《香港01》「好食玩飛」整合航空史上5大英勇空姐事件，除了港航空姐勇敢救火，原來還有空姐肉身阻乘客互毆，即看內文！



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英勇空姐事件【1】港航空姐蘋果汁救火（2025年）

香港航空曾發生行動電源爆炸導致行李艙起火冒煙，煙霧蔓延整個機艙，飛機上空姐當機立斷，在迷你滅火器還沒運送到事發位置前，以果汁及水降溫，並成功將火救熄。不少人大讚空中服務員夠冷靜及勇敢。

港航空姐以蘋果汁令行李架降溫（影片截圖）

英勇空姐事件【2】日航空姐自行開逃生門救全機（2024年）

日本航空客機曾與海上保安廳的定翼機相撞，機艙隨即起火，8個緊急出口只剩3個沒有被波及。正常情況下，空中服務員須接到駕駛艙指令後才能打開緊急逃生門，惟當時對講機系統故障，無法取得聯繫。空中服務員於是放棄等待駕駛艙指令，主動打開艙門疏散乘客。最終379名乘客、機組人員及機長全數安全疏散。

英勇空姐事件【3】長榮空姐以肉身阻乘客機上互毆（2024年）

台灣長榮航空客機的乘客因為換座位發生糾紛，繼而爆發激烈的肢體衝突，為了避免其他乘客被波及，機上2名空姐以肉身勸架並隔開雙方乘客，即使無辜挨了幾拳也沒退縮。事件更登上美國有線電視新聞網，不少人大讚長榮空姐臨危不亂、恪盡職守值得表揚。

長榮空姐以肉身阻乘客機上互毆（影片截圖）

英勇空姐事件【4】港航空姐遇車禍跪地救人（2016年）

一名身穿整齊制服的港航空姐在上班途中遇上交通意外，即使並非在值勤狀態，仍然不顧一切跪坐在傷者旁邊協助救人，直至救護車到場。溫柔之舉獲網民激讚！

港航空姐遇車禍跪地急救傷者（資料圖片）

英勇空姐事件【5】美國航空911空姐傳遞劫機資訊（2001年）

美國航空華裔空姐鄧月薇是911襲擊事件中第一個通知當局當天發生劫機事件的人，與美國航空公司地勤人員通話25分鐘，傳遞了劫機事件的重要資訊，導致美國聯邦航空總署關閉領空，避免當時其他飛機相撞，儘管最終無法阻止飛機撞上世貿中心大樓，911事件委員會為此宣稱她是英雄。

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