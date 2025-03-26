輕鐵5.1起試推「貓狗同行」計劃　動物團體提醒主人勿為打卡違規

港鐵宣布將於5月1日起試行為期兩個月的「貓狗同行」計劃，容許寵物主人帶貓狗在週末及公眾假期乘搭輕鐵。不過，主人在乘車前必須將寵物放入袋中，且該寵物袋的長闊高綜合不能超過170厘米，即暫時不能帶大型寵物、及不准帶貓狗以外的寵物，並要全程要放入寵物袋內。

「動物英雄聯盟」總幹事Avis今日（26日）接受電台訪問時，提醒主人自律及遵守輕鐵規則，不要偷偷地打開拉鏈「畀動物伸個頭出嚟」，勿為了「打卡」而違規。她期望主人做好「典範」， 讓大眾知道與動物乘車並非「洪水猛獸」的事，若遇到不禮貌對待，主人亦毋須給予反應。



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動物英雄聯盟總幹事Avis接受電台訪問時表示，對於今次試行計劃感到開心，並提醒主人帶寵物到輕鐵時，應先了解牠是否適合到「人多車多」的地方。她又提醒主人自律及遵守輕鐵規則，不要為了與寵物拍照「打卡」而違規，也不要偷偷地打開拉鏈「畀動物伸個頭出嚟」。

一個咁小嘅行動，絕對會推翻曬成件事，咁全香港嘅動物同動物主子都唔會有呢個選擇。 Avis

她表示，今次試行主要想測試運作是否順利，不喜歡動物的乘客反應如何等。她期望主人們珍惜機會，做好「典範」， 讓大眾知道與動物乘車並非「洪水猛獸」的事。

她說，雖然有意見認為今次試行有很多限制，但希望大眾明白不能一步登天，「𠵱家人哋畀緊機會你，大家可唔可以做好本份，等件事會慢慢進展落去。」她又提醒各位主人要自律，例如替寵物穿尿片，以防牠們排泄造成不便；若遇到不禮貌對待，主人亦毋須給予反應。她又期望港鐵能交代更多細則。

大家記住唔好畀人扣分，做好本份，做個「好學生」，相信大家出少少力，咁就會成事，甚至乎會推行去港鐵，呢件事指日可待。 Avis

輕鐵「貓狗同行」試行計劃五大規則：

•每位乘客需購買並持有「貓狗同行證」方可攜帶貓、狗乘搭輕鐵，每位同行證持有人每程可攜帶一隻貓或狗，只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵；除貓狗外，恕不接受其他寵物進入輕鐵月台及輕鐵車輛；



•乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕銨車輛及輕鐵月台範圍，專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章；



•乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廟的車尾位置；



•乘客於旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位；



•乘客須如常支付本人車費。

