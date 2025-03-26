港深西部鐵路︱料2035年開通　全長約18.1公里　勘查研究費逾3億

連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路有最新進展。根據立法會文件，項目全長約18.1公里，全線以地下形式興建，並設5個車站，其中3個在香港側，並會在深圳側設「一地兩檢」口岸，香港境內不設清關設施。兩地政府的目標是於2035年同步開通港深西部鐵路香港段和深圳段，因此港府會爭取在25個月內，完成相關勘查研究工作，有關費用逾3.3億元，按付款當日價格計算。



港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段 – 初步走線（立法會交通事務委員會 鐵路事宜小組委員會文件）

香港段約7.3公里 設3個車站 深圳側設「一地兩檢」口岸

運輸及物流局向立法會提交的文件指，項目全長約18.1公里，香港段及深圳段分別約7.3 公里及10.8 公里。走線由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山，並跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海。

全線以地下形式興建，並設5個車站，香港側設3個車站，分別位於洪水橋、厦村及流浮山；深圳側設兩個車站，分別位於深圳灣口岸及前海。為配合兩地沿線的土地規劃發展，車廠將設於厦村，擬議港深西部鐵路開通後，從洪水橋出發只需約15分鐘車程便可直達前海。

港深雙方亦同意於深圳側設「一地兩檢」口岸，香港境內不設清關設施。文件指兩地政府將進一步商討「一地兩檢」安排，及按實際運作需要劃分香港和內地口岸區範圍，並適時開展相關諮詢及立法工作。項目將以「同步建設、統一營運」的模式推展下一階段工作，即深港雙方分別同步首先處理深圳段和香港段設計及建造工程，隨後採用單一營運商統一營運及採購全線的鐵路系統。

海底鐵路隧道香港段由深圳市政府設計

香港段為一條約7.3公里的地下鐵路線，走線由毗鄰屯馬線洪水橋站的新鐵路站開始，途經厦村和流浮山兩個中途站，並跨越后海灣至香港邊界，以連接港深西部鐵路深圳段。另港深西部鐵路走線跨越后海灣，涉及建造一條全長約5.4公里的海底鐵路隧道，當中香港段及深圳段分別長約2.8公里及2.6公里。

當局表示，考慮到工程可行性及成本效益，港深雙方同意採用單向掘進施工方法建造海底鐵路隧道，並同意先由香港政府委託深圳市政府為海底鐵路隧道香港段進行設計，確保兩段海底鐵路隧道設計的相容性。港深雙方其後會進一步商討下一階段的建造安排。就此，港府須於后海灣進行相關海上工地勘測，包括垂直勘測鑽孔、原位測試及實驗室測試等，為海底鐵路隧道香港段的設計取得相關土力及地質資料。

目標2035年同步開通兩地港深西部鐵路

兩地政府的目標是於2035年，同步開通港深西部鐵路香港段和深圳段，港府會爭取在25個月內完成上文所述的一系列相關勘查研究工作。視乎最終的財務安排，當局目標是讓擬議工程計劃具備條件可在2027年招標，以盡快開展詳細設計及建造工程，以實現兩地政府於2035年開通港深西部鐵路的共同目標。

按付款當日價格計算，當局估計本項目的總費用約3.336億元，當中包括勘查研究及設計工作費用，約1.632億元；法務工作費用約2,450萬元；后海灣海底鐵路隧道的設計費用，約2,530萬元； 工地勘測費用約8,210萬元；工地勘測工程監管相關費用約820萬元；及應急費用約3,030萬元。

此外，文件亦指出另一個跨境鐵路項目，北環線支線的規劃尚處於較早期階段，但當局目標是讓北環線支線能提早與北環線主線同步完成開通，並正與港鐵公司磋商，爭取可在2034年或之前同步開通。