港深西部鐵路｜陳美寶：增設深圳灣站 目標下半年邀請交意向書
撰文：林遠航
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連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路預計2034至2038年落成。運輸及物流局局長陳美寶指，鐵路將增設深圳灣站，政府即將交代方案詳情，目標下半年邀請各鐵路公司提交意向書。
運輸及物流局局長陳美寶在無綫節目《講清講楚》中表示，政府即將交代港深西部鐵路方案詳情，目標下半年收集意向書。她又提到，港深西部鐵路將較原計劃增設深圳灣站，冀藉此提升香港西部的跨境連接性。
陳美寶又指，政府希望港深西部鐵路以「設計、建造，及營運（BOT）」形式的合約去推進，以加快工程進展。她並提到，港深雙方希望以創新模式推進項目，包括香港和深圳可同步各自興建，以及讓深圳方面採用的工程承建商，從當地鑽挖到香港段的海底。
陳美寶說，在共同營運時，會透過深港合作的辦公室展開探究，檢視能否共同委聘統一營運者。
被問到會否邀請港鐵，陳美寶指港深西部鐵路以公開招標形式推進，各鐵路公司營運者可以自行決定是否投標，政府對港鐵參與投標持開放態度 。
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