港深西部鐵路｜議員料前海設口岸「一地兩檢」　或增設深圳灣站

連接香港洪水橋及深圳前海的港深西部鐵路，政府早前提及2034至2038年落成，照顧北部都會區發展需要。據立法會議員張欣宇了解，港深西部鐵路口岸擬設於內地前海採用「一地兩檢」模式，他指鐵路雖然起點為洪水橋站，但日後有可能延長，如果口岸設於香港境內，旅客需要落車過關再上車，他認為「好尷尬」。另外，據多名議員了解，港深西部鐵路較大機會增設深圳灣站。



而據張欣宇了解，政府有意就鐵路項目單獨招標，但暫時未有定案，他指港鐵在建造、營運方面的優勢不大，但營運及維修在中國以致亞洲都有優勢，即使政府歡迎新的營運者投標，港鐵亦能與其他公司合作競投。



立法會議員劉國勳表示，如果口岸設於前海，港府能夠與內地攤分建造成本，亦能節省口岸的人手開支，另一方面有助釋放北部都會區的土地予其他用途。



圖中以紫紅色標示的港深西部鐵路，預計2034至2038年落成。（北部都會區網站圖片）

政府早前公布的《運輸基建藍圖》，提到港深西部鐵路2034至2038年落成。鐵路設有洪水橋站、厦村站、流浮山站再連接到深圳。據多名議員了解，港深西部鐵路較大機會增設深圳灣站，至於口岸將設於深圳的前海，採用合作查檢、一次放行的「一地兩檢」通關形式。

張欣宇料「一地兩檢」口岸設前海

香港新方向議員、立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇估計，「一地兩檢」口岸設於前海及能兼顧香港本地及跨境需要。他早前到前海管理局參觀時，局方人員表示建設前海時，已預留「一地兩檢」的通關設施及空間，他說「如果唔用有啲嘥」。

張欣宇又認為，如果在香港及深圳都各設一個口岸，旅客要過兩次關，是「嘥時間又嘥錢」。另一個考慮點是，香港境內的洪水橋站並非鐵路的終點，政府早前曾提及可能延長鐵路綫，連接到整個香港鐵路網絡。

如果個口岸設喺香港，咁就好尷尬，啲人就要落車、過關再上車。 立法會議員張欣宇

據張欣宇了解，「一地兩檢」口岸將設前海。（盧翊銘攝）

料政府有意引入新營運者 港鐵仍有優勢

另外，據張欣宇了解政府有意就鐵路項目單獨招標，可能以「設計—建造—營運」的「全包」的方式招標，鼓勵市場合組公司投標，亦有可能拆分成多份合約招標，暫時未有定案。張欣宇指，港鐵在建造、營運方面的優勢不大，但營運及維修在中國以致亞洲都有優勢，即使政府歡迎新的營運者投標，港鐵亦能與其他公司合作競投。

立法會鐵路事宜小組將在3月31日召開會議，議程包括「北部都會區鐵路項目的推展情況」，會討論相關事宜。

北部都會區洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

劉國勳認為口岸設內地能節省土地及成。（黃浩謙攝）

劉國勳：口岸設內地能節省土地及成本

民建聯新界北立法會議員劉國勳期望前海及深圳灣均設口岸，認為口岸不在香港境內有利建設北部都會區。他預料工程費用會與內地攤分，而在內地興建口岸及鐵路站的成本始終低於香港，亦能釋出北都土地空間予其他用途。另一方面，「一地兩檢」亦能節省人手開支。

他指出，早前港鐵表示因現金流情況，鐵路建設或需有先後緩急之分。他估計這次工程公開招標，引入競爭有助降低成本。毋須一定是港鐵負責所有工程，因此不會拖慢進度，港鐵亦可集中精力處理北環線支線，同時政府不會處於被動。

設於本港範圍內的高鐵西九龍站，實行一地兩檢。（資料圖片）