內地漢持槍狀物劫金行130萬金飾　揚言報警會殺人　認罪囚10年半

內地漢為賺快錢，6年前來港搶劫深水埗珠寶金行，期間有亮槍並恐嚇職員若報警會殺人，從而劫取112件金飾總值130萬元。他得手後中午離港。兩名涉案並曾接贓的男子早已認罪，分別被判囚20至26月。內地漢4年後再入境香港時被捕。他今(26日)在高等法院承認搶劫，並稱受同黨誤導才犯案，又稱犯案用的玩具槍是同黨交給他的。惟法官指被告來港為行劫，並有同黨協助，判他監禁10年6個月。



被告謝斌龍，48歲，清潔工人。承認於2019年3月14日，在深水埗桂林街行劫一間珠寶金行，劫去112件金飾，總值約133萬元。

深水埗桂林街一間金舖於2019年3月14日被獨行劫匪搶劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。（梁銘康攝）

深水埗桂林街一間金舖於2019年3月14日被獨行劫匪搶劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。

深水埗桂林街一間金舖於2019年3月14日被獨行劫匪搶劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。

深水埗桂林街一間金舖於2019年3月14日被獨行劫匪搶劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。（梁銘康攝）

深水埗桂林街一間金舖於2019年3月14日被獨行劫匪搶劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。（梁銘康攝）

被告稱行劫前同黨給他玩具槍

法官判刑時引述被告的求情，指他受案中負責接贓的男子陳玲佳誤導而犯案。陳曾問他是否想「賺快錢」，被告同意，陳於行劫前把玩具槍交給他，又講述行劫時應怎樣做。

官指被告獨自行劫並有同黨協助

法官指，被告當時為行劫而來港，雖然獨自行劫，但有同黨協助，且劫案亦是有預謀和精心策劃，判被告入獄囚10年半。

曾指嚇店員勿報警否則殺人

案情指，被告於2019年3月14日早上10時許，戴上口罩和鴨舌帽到深水埗桂林街一間珠寶金行。他從外套取出手槍狀物件，聲稱行劫。又警告店內兩名店員勿報警，否則會殺人。其中一名店員在被告指示下， 把112件金飾放入被告的側背袋，被告得手後逃離現場。

被告與陳玲佳曾在後巷處理贓物

警方調查時發現，被告案發當天早上6時經羅湖到港。早上9時許，他和男子陳玲佳在深水埗一帶徘徊。被告其後獨自行劫，得手後再在深水埗一後巷和陳會合，被告把其側背袋交給陳。兩人離開後，被告中午經深圳灣離港。陳則到牛頭角上邨常盛樓，5天後帶一個行李匧離開常盛樓。

警方起回64件金飾

警方於同月26日，到陳玲佳胞弟陳玲昌的常盛樓單位搜查，起回64件被劫的金飾，總值約75萬元。被告於2023年4月，入境香港時被捕。

另兩被告分別囚20及26月

資料顯示，陳玲佳和弟弟陳玲昌承認1項處理贓物罪，於2020年分別被判囚26及20個月。

案件編號：HCCC22/2024