城大內地生向女子濺精液水被罰5千　控方提覆核　被告離港失聯

來自內地的城大博士生，涉嫌在盛夏下拿著裝著精液水的試管，在校園內尾隨一名女子，並液體濺向女子。被告早前承認一項非禮罪，被罰款5000元。律政司向法庭提出覆核，案件今（27日）在西九龍裁判法院進行覆核聆訊，惟被告沒有到庭應訊，控方律師指出，會向法庭申請拘捕令。根據出入境紀錄，被告在本年1月12日離港後無再入境。



被告來常偉（26 歲，報稱城市大學博士生），報稱居於深圳，被控於 2024 年 6 月 6 日，在香港城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的 2 號電梯猥褻侵犯女子 X。

被告來常偉未有到西九龍法院出席覆核聆訊。

控方發信至內地報稱地址被退回

辯方律師指，被告有使用當值律師服務，律師曾嘗試聯絡被告，但未能成功。控方亦稱，有嘗試以電話聯絡被告，亦有以平郵及掛號形式把通知寄到被告在內地報稱的住址，但掛號信因逾期無人收件被退回。

案件編號：WKCC2559/2024