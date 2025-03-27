聖若瑟英中包場睇哪吒2　教育局指屬普通話學習津貼　家長可受惠?

近日網上流傳一張聖約瑟英文中學的通告，該校將舉辦普通話科電影欣賞活動，以「包場形式」與學生及家長，到戲院觀看內地大熱電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）。該校又指，活動費用由教育局全額資助，每名學生連家長最多可獲兩張戲票。



教育局回覆查詢指，當局於本學年向全港中小學發放了20萬元的「推廣自主語文學習（普通話）一筆過津貼」，學校可運用津貼安排多元化活動，發展校本資源，以促進學生的自主學習及豐富語言學習環境。



翻查教育局向學校發出通函，津貼不應用於資助家長參加考察或交流活動。至於家長有份參加學校使用津貼舉辦的普通話科活動，又是否合規？《香港01》已向教育局查詢，正候回覆。



聖約瑟英文中學將舉辦普通話科電影欣賞活動，以「包場形式」與學生及家長，到戲院觀看內地大熱電影《哪吒之魔童鬧海》。（電影劇照）

網上流傳一張聖約瑟英文中學的通告，該校將於4月1號課後，舉辦「普通話科電影欣嘗活動」，以「包場形式」安排學生到戲院觀看《哪吒2》。

網上流傳一張聖約瑟英文中學的通告，該校將於4月1號課後，舉辦「普通話科電影欣嘗活動」，以「包場形式」安排學生到九龍塘又一城的戲院，觀看《哪吒2》，以「配合教育局推廣普通話科自主語文學習，豐富學生的學習和成長經歷」，「藉此培養正向思維，並提升兩文三語的能力」。

校方在通告中指，活動由教育局「全數資助」，對象為中一至中五的學生及家長，每個家庭最多可獲發兩張戲票。

教育局回覆查詢指，正向學校了解有關普通話電影欣賞活動。（資料圖片）

教育局回覆查詢指，當局於本學年向全港中小學校發放了20萬元的「推廣自主語文學習（普通話）一筆過津貼」，學校可運用津貼安排多元化活動，發展校本資源，以促進學生在普通話方面的自主學習及豐富語言學習環境。

教育局又指，學校須按相關指引，配合課程和學生學習需要，運用上述津貼，並就運用津貼問責。學校須擬訂運用津貼的推行計劃及報告，並須把已審批且載有津貼運用計劃及報告的學校周年計劃及報告，上載至學校網頁，並把有關財政紀錄及單據等文件存檔，以供有需要時查核。

就有關普通話電影欣賞活動，教育局指，正向學校了解。

翻查資料，教育局本學年起，為英文科及普通話科，向全港中小學發放各一筆20萬元的「推廣自主語文學習」一次性津貼。學校可於2026/27學年或之前運用兩項津貼，促進學生在英語和普通話方面的自主學習，發展校本資源，豐富語言學習環境，用途如下：

• 採購或訂閱推動自主語文學習或豐富語言學習環境的相關資源

• 聘請不屬編制內的英語和普通話導師或非教學支援人員

• 向具有專業知識的個人或專業組織購買學與教相關的服務，或舉辦英語及普通話活動



教育局在津貼的運用指引中指，津貼不表示學校須免費向學生提供學習資源、課程、活動或比賽等；如學校須向家長收取費用，應根據一貫做法，制定校本準則釐定活動收費。

指引又列明部分「不恰當運用津貼的例子」，包括聘請教學人員、購買與英語或普通話學習不相關的資源或設備、資助學生參加以學業成績為本的活動，如功課輔導班等。例子當中，亦包括資助家長參加考察或交流活動。

至於學校運用津貼舉辦原應收費的活動，並邀請家長參與，又是否恰當，指引中並無提及，《香港01》已向教育局查詢，正候回覆。