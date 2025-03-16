哪吒2｜李家超與妻觀後感：哪吒無懼困境如香港破局 盼擊破難題
撰文：何夏怡
出版：更新：
《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）成為全國影史票房最高電影，本港上映後票房一直飆升，更吸引行政長官李家超偕太太觀看。李家超感慨國家動畫製作技術快速發展之餘，還借「哪吒精神」再陳改革決心，稱對於種種難題，他和團隊「無畏無懼逐個擊破，展現破局思維」。
借哪吒不屈精神激勵港府披荊斬棘破局
李家超今日（16日）在社交媒體發表《哪吒2》觀後感，引述哪吒金句「若前方無路，我便踏出一條路」，稱哪吒面對困境展現不屈與無懼，正如香港近年大力改革，不斷完成擱置已久的難題。李家超說，他和政府團隊將難題「無畏無懼逐個擊破」，展現破局思維，哪吒精神激勵他們繼續披荊斬棘，踏出自己的路。
《九龍城寨》和《破·地獄》出色踏足內地和海外市場
除借電影再陳改革理念外，李家超還大讚電影展示國家動畫製作技術快速發展，讓世界感受中華文化和中國故事的魅力。他亦期望有更多港產片走向世界，稱香港有著優秀影視文化產業和深厚底蘊，例如去年港產電影《九龍城寨之圍城》和《破·地獄》大熱，都出色地從香港出發、再踏足內地和海外市場。
盛事3月｜陳國基看完高球賽睇哪吒 籲市民積極參與各項城中盛事哪吒2票房破148.82億 超越《復仇者聯盟3》升至全球第6位兩會｜甄子丹借《哪吒2》籲香港電影業檢視題材 向內地學習交流《哪吒2》遲上映因有人「傾唔掂數｣ 電檢審批特事特辦｜政圈風聲