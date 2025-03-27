現幻覺以為食客穿其衫褲大罵　無業漢認剪刀刺穿調停男左胸　候判

無業漢在超強颱風「蘇拉」襲港時到上水麥當勞時，疑出現幻覺，以為一名少年拿了他的衫褲穿，他因而怒罵少年，被罵少年的16歲朋友嘗試調停，無業漢從袋中取出剪刀並狂插調停人數下，令該調16歲男子頭面多處受傷，左胸被刺傷至出現氣胸，警方到場時見無業漢語無倫次，未對他進行警誡。無業漢今（27日）在區域法院承認1項蓄意傷人罪，暫委法官溫紹明先為被告索取兩份精神科報告，以考慮醫院令是否合適，把被告還押至4月9日判刑。



被告李飛普（43歲，無業）承認1項有意圖而傷人罪，指他於2023年9月2日在新界上水新豐路金誠樓地下麥當勞，意圖使陳栢樂(案發時16歲)身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案發當日颱風「蘇拉」襲港並掛起8號風球，上水新豐路麥當勞發生打鬥，一名16歲青年被人用剪刀所傷。（上水人大聯盟／Hui KS）

被告大罵事主曾作調停

案發當日正直超強颱風「蘇拉」襲港，被告下午3時許在涉案餐廳時，與一名食客對罵，該食客的16歲男性朋友，即本案事主，嘗試隔開兩人，被告曾推了事主一下。一名在場的南亞裔食客見狀，亦勸被告返回座位，事主則帶其朋友遠離被告。

被告突從背包取出剪刀衝向事主

南亞裔食客嘗試讓被告冷靜，惟被告返回座位後，從背囊拿出剪刀，他掙脫南亞食客的控制後，衝向事主及其朋友，他先揮拳打事主，再用剪刀猛擊事主頭部，現場有人狀報警。警方到場時，覺被告精神狀態有異，並語無倫次，因此未有對他施行警誡。被告在錄影會面承認犯案，指他幻想事主的朋友拿了他的衫褲穿，因此罵人。

事主左胸有穿透性創傷並有氣胸

醫療記錄顯示，事主的頭皮、右臉、左頸、左肩及左臂多處裂傷，另有左胸穿透性創傷，左側亦有氣胸，須接受胸腔導管插入引流術，醫生發現其左肺上葉舌段有實質裂傷，因此進行左肺上葉楔形切除術。

被告2013年被診斷患有精神分裂

控方透露，被告過往有3個案底，他在2013年被診斷為精神分裂，2021年因襲擊警方等被判入小欖精神病院，出院後再犯本案。被告被捕後，一直還押在小欖精神病院至今。

案件編號：DCCC 722/2024