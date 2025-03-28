緬甸地震｜泰國曼谷開酒吧港人︰暈暈哋以為中暑　憂餘震不敢回家

緬甸中部今日下午（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里，鄰近的泰國，首都曼谷震感強烈，下午宣布進入緊急狀態。有在曼谷經營酒吧的港人Rocky表示首次在泰國感受到如此強烈的地震，較2004年引發南亞大海嘯的地震更為嚴重。地震一刻，他身處高爾夫球場，突然覺得有點頭暈，誤以為是中暑。



球場廣播提醒大眾可能有餘震，加上曼谷一帶嚴重塞車，Rocky認為滯留球場反而更安全，晚上才再考慮回家。他的酒吧員工暫時不敢回家，在店外室外位置暫避。商場、超市、百貨公司等關門，Rocky估計自己的酒吧及按摩店也要停業兩天。



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緬甸中部7.9級地震 港人：震感強烈

緬甸中部今日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里，亞洲多地也感受到強烈震感，包括泰國全國、中國雲南、越南河內等。其中在泰國首都曼谷也受到嚴重影響，有興建中的建築物倒塌，泰國傳媒報道至少1人死亡、43人失蹤。

在泰國生活32年的香港人Rocky，在曼谷素萬那普機場（又稱蘇凡納布機場）附近的小商場經營酒吧餐廳及按摩店。他說首次在泰國感受到如此強烈的地震，甚至較2004年發生、引發南亞大海嘯的地震更為嚴重，幸好這次親朋好友及員工沒有大礙。

港人誤以為中暑︰原來係地震

地震發生時，Rocky正於高爾夫球場打球，由於曼谷今日下午氣溫高達37度，他一度誤以為頭暈中暑：「因為我喺球場打緊波，頭先我打緊嗰陣時，行緊嗰陣時，我都暈暈哋，我以為我中咗暑，原來係地震。」

Rocky又說曼谷有建築物倒塌，附近一帶道路嚴重擠塞，平時由高爾夫球場駕車15分鐘可返回店舖，現時谷歌地圖顯示需時50分鐘。加上球場廣播提醒居民有可能有餘震，他認為滯留球場反而更安全，打算晚上再考慮回家。

酒吧損失約3千港元 店員留在街上不敢回家

地震之後，Rocky致電員工了解酒吧情況，員工表示和顧客一樣恐慌，地震後立即離開室內。由於涉及到天災，員工不能向顧客收款，估計損失約3,000港元。Rocky說：「其實𠵱家好多人都未返屋企，頭先我啲夥計同我講，全部喺晒條街度。」

Rocky兩間店舖所在的商場未通知會恢復營業，預料未來兩日繼續關門，相信待市況恢復穩定後，顧客方會放心到店用膳或按摩。另外，他說所有超市及百貨公司已經落閘，無法購買生活用品。

2025年3月28日，緬甸發生大地震後，緬甸曼德勒省有建築受損。（新華社）