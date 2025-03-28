緬甸軍政府領袖下周將訪泰國 罕見出訪俄羅斯中國以外國家
撰文：張涵語
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緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）據報將於下週前往泰國，參加區域領導人峰會。這是他罕見出訪俄羅斯和中國以外的國家，時值他正努力控制不斷升級的內戰。不過緬甸3月28日經歷強烈地震，軍政府宣布多個地區進入緊急狀態，因此未知敏昂萊會否取消外訪而改為在當地指揮救災。
路透社報道，敏昂萊將參加4月3日至4日在曼谷舉行的「孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃」（Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation，BIMSTEC），其成員包括印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾等國。緬甸代表團希望在BIMSTEC上與各國領導人和高層官員舉行雙邊會談。
緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）說，「我們希望透過這次訪問為緬甸帶來發展潛力、和平以及經濟發展潛力。」
敏昂萊此前曾承諾，最早於今年12月舉行自由公正的選舉，並將國家權力移交給獲勝的政黨。此舉意在讓緬甸回歸民主，並贏得合法性。但批評者稱選舉將會是一場騙局，目的是為延續軍事統治。
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