緬甸軍政府領袖下周將訪泰國　罕見出訪俄羅斯中國以外國家

緬甸軍政府最高領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)據報將於下週前往泰國,參加區域領導人峰會。這是他罕見出訪俄羅斯和中國以外的國家,時值他正努力控制不斷升級的內戰。不過緬甸3月28日經歷強烈地震,軍政府宣布多個地區進入緊急狀態,因此未知敏昂萊會否取消外訪而改為在當地指揮救災。



路透社報道,敏昂萊將參加4月3日至4日在曼谷舉行的「孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃」(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation,BIMSTEC),其成員包括印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾等國。緬甸代表團希望在BIMSTEC上與各國領導人和高層官員舉行雙邊會談。

圖為2025年3月4日,緬甸軍政府最高領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)訪問俄羅斯,與俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin)會面。(Reuters)

緬甸軍政府發言人佐敏吞(Zaw Min Tun)說,「我們希望透過這次訪問為緬甸帶來發展潛力、和平以及經濟發展潛力。」

敏昂萊此前曾承諾,最早於今年12月舉行自由公正的選舉,並將國家權力移交給獲勝的政黨。此舉意在讓緬甸回歸民主,並贏得合法性。但批評者稱選舉將會是一場騙局,目的是為延續軍事統治。