緬甸地震｜至少6班香港飛曼谷航班受影響　國泰航空有航班須折返

緬甸中部今日下午（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里，鄰近的泰國，首都曼谷震感強烈。地震發生後，香港多班飛曼谷航班受影響，至少6班較原定啟航時間延遲，航空資訊網Flightradar24數據顯示，國泰航空CX 751飛泰國航班下午2時46分在香港機場起飛後，飛至海南島附近後折返。據報，在緬甸地震後，泰國一度實施航空管制。



國泰表示，因應緬甸及泰國部份地區受地震影響，今日由香港飛往曼谷的CX751航班已折返香港，而新加坡飛往曼谷的CX630航班亦已折返新加坡。國泰指，今日其他往返曼谷航班亦可能有所延誤，國泰正密切留意事態發展，呼籲旅客出發前往機場前查閱https://www.cathaypacific.com 了解最新航班安排。



緬甸中部今日下午（28日）發生7.9級地震，鄰近的泰國，首都曼谷震感強烈。地震發生後，香港多班飛曼谷航班受影響。（鄧海興攝）

2025年3月28日，緬甸發生大地震後，緬甸曼德勒省有建築受損。（新華社）

航空資訊網Flightradar24數據顯示，國泰航空CX 751飛泰國航班下午2時46分在香港機場起飛後，飛至海南島附近後折返。

機管局網頁顯示，至少6班香港飛曼谷航班延誤。

機管局網頁顯示，有來往香港及曼谷的航班疑因地震而延誤，當中原定下午3時40分出發的香港快運UO792航班，至下午5時許仍未有登機時間，另外5班香港飛曼谷航班航班，啟航時間亦較原來延遲。

震央鄰近緬甸中部城市曼德勒。（Mandalay）

旅議會楊淑芬︰暫無收到緬甸及泰國旅行團求助

旅議會總幹事楊淑芬表示，暫時沒有收到香港旅行團在緬甸的報告；入境處也暫未收到求助個案。至於泰國方面，旅行團數目仍在蒐集中，暫未有收到任何被困或求助個案，稍後有數字再分享。她並呼籲團友盡量留在安全的地方。