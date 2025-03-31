東壩周末逼爆｜方國珊向遊客分發交通資料　籲非假日分流遊覽

內地旅客近年愛來港行山，多人近日在小紅書抱怨，3月22日星期六到西貢行麥理浩徑及破邊洲時，行山人流極為擁擠。有人指出入萬宜水庫東壩均大排長龍及塞車，黃昏時小巴也大排長龍等了數小時，形容體驗極差。西貢區區議員方國珊在剛過去的周六（29日）前往向遊客、行山人士呼籲注意事項，及分發的士服務指南等資料，同時向包括的士、小巴溝通，希望加強教育在郊野公園內的駕駛安全。



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小紅書網民分享周末到東壩行山的照片。（小紅書）

將反映的士業倡增加避車處

方國珊在其社交平台表示，她聯同黃大仙警區及西貢區的警民關係同事，以及警員、議會同事同向遊客、行山人士呼籲，盡量於非假日分流參觀西貢北潭涌郊野公園、世界國家級地質公園、東壩一帶。

她同時收到的士商聯誼會鄒主席的反映，表示建議沿路增加避車處的需求，她會向水務處、西貢漁護署反映。而當日早上10時起，她沿途見到超過4部小巴。為讓遊客分流，她建議小巴亦增加平日的限時服務。

圖為3月22日，等小巴離開東壩的人龍十分長。（小紅書）

有黑的東壩到皇崗索價1800元

另外，不少內地遊客均知道香港的士按錶收費，一般由落馬洲、皇崗口岸到西貢東壩的收費為398港元。而她收到投訴，稱3月22日有旅客等車近2小時。其中有的士行家聽到「黑的」索價1800元去皇崗。她指這種情況必須打擊，而大部份司機均是守法。

她感謝警方即時加強宣傳及教育，亦呼籲業界自律。保障香港旅遊名勝、好客之道，落實無處不旅遊。

有網民稱3月22日因截不到的士，只好摸黑行出去。（小紅書）

由北潭涌至東壩的馬路長約10公里，如果慢慢步行的話，約需兩個半小時。目前只有小巴9A及的士兩種公共交通工具出入東壩。出入東壩的萬宜路是環萬宜水庫的水塘馬路，多彎多斜，很多路段只能單線雙程行車，若果發生小意外或有車不相讓，就很容易塞了整條馬路。