東壩小巴司機親述3.22震驚實況　500行山客排隊　加班兩個鐘清龍

萬宜水庫東壩在3月22日被行山客逼爆，大量內地網民在小紅書投訴，坐車入東壩大塞車，無奈地提早落車行路入去，到黃昏時小巴大排長龍，等了數小時才上到車。專線小巴9A逢周末假期服務，來往北潭涌及東壩，駕駛了9A前後4年的劉先生表示，3月22日的情況令他震驚，場面墟冚前所未見，估計巔峰時有500人排隊等車，小巴原定晚上7時開尾班車，最後加班到9時多才清到人龍。劉先生認為出入東壩必經的萬宜路承受不到那麼多車流，因為由西壩至東壩的路段單線雙程行車，他建議政府重鋪那段馬路，增設更多避車處。



萬宜水庫東壩景色優美，深受歡迎。（顏銘輝攝）

記者昨日（29日）入到北潭涌，訪問駕駛頭班9A小巴的劉先生，對方說：「近幾個月，（東壩）做咗小紅書網紅線，叫人入嚟睇風景，一呼百應，好多內地客嚟，大約有9成都係。佢哋大部分星期六嚟，玩完可以抖一日先返工，或者入嚟連續玩兩日去露營。」

專線小巴9A逢周末及假期服務，來往北潭涌及東壩。（顏銘輝攝）

東壩小巴司機：去年起內地客急增

他估計以前入東壩的行山客，在周末假期每日約幾百人，但在近大半年，升至約2000人，而在3月22日，他認為人流上到3000人。那天人多車多的情況是他前所未見的，他說：「幾百架的士穿梭，有紅的、綠的，因為有啲人唔係搭9A，佢哋喺關口直接搭過嚟。」因為人太多，有小紅書網民稱3月22日那天為「麥理浩徑322慘案」。

萬宜水庫東壩交通崩潰！小紅書網民群情洶湧：麥理浩徑322慘案

有小紅書網民分享，3月22日等小巴離開東壩的人龍十分長。（小紅書）

3.22人潮盛況前所未見 「都幾驚嚇」

當東壩、破邊洲及麥理浩徑第二段由去年起成為小紅書的網紅行山路線後，劉先生見過最多百幾二百人排隊等9A出入東壩，但3月22日的情況令他震驚，排隊人龍再翻一翻。「都幾驚嚇！」他先分享早上在北潭涌排隊的人潮：「喺站頭呢度已經排咗3組，排咗3條線，排到最尾一個打圈，去到94嘅巴士站。我初頭以為條龍係排94號巴士，點知係我咃9A。」他估計最少有300人排隊等車入東壩。

9A名義上由早上9時30分服務至晚上7時，但如果晚上東壩排長龍，他們都會派加班車清人龍。（顏銘輝攝）

9A原定服務時間至7時 3.22加班至9時20分

在黃昏等車離開東壩的人龍更長，劉先生說：「超過500人，過咗幾個彎，未到白臘嘅。好墟冚，未見過，真係第一次。」根據站頭的告示，9A的頭班車在早上9時30分從北潭涌開出，尾班車則於晚上7時由東壩離開。劉先生說：「運輸署叫我哋，如果太多人就清咗人龍先收工。（22號嗰日清到幾點？）好誇張！9點20分先清晒啲人。有本地，有內地，內地人佔9成啦。我哋已經有8、9架車去做，都係做唔切。」

記者在農曆新年曾入東壩採訪，當時排了3部小巴才上到車。（顏銘輝攝）

3.22早上大塞車約4小時 有車「唔敢讓路」

在3月22日早上，西貢萬宜路大塞車，劉先生記得塞車由早上9時多10時開始，塞了數小時，直至下午2時，車龍才消散，那時候都過了遊人進入東壩的高峰期。有小紅書網民抱怨，不得不在中途下車，行大段路入去東壩。劉先生也是第一次見萬宜路那麼塞車，至於塞車的原因，他認為是西壩至東壩之間路窄多彎，要單線雙程行車，路上有多個樽頸位。

路窄多車，周末的萬宜路時常出現避車的情況。（顏銘輝攝）

劉先生說：「一來車多，唔好話多，當你有二三十架的士出出入入，你要讓車都難。二來嗰班唔係揸開西貢嘅外來司機，去到啲樽頸位唔敢讓路，啲路膊太高，佢哋驚落到啲碎石草地又爆胎，又整爛架車。你一有人猶豫，唔識上膊，頂住後面，前面對頭車行唔到，就咁塞死嘞。」

記者昨日搭小巴從東壩出北潭涌，途中見到有的士要駛出馬路外避車。（顏銘輝攝）

西壩後萬宜路只得單線成樽頸

劉先生指出，由西壩至東壩的部分路段太爛太窄，也體諒外來司機的困境。他說：「有啲膊位真係幾高，有啲路邊真係幾爛，無可否認，真係可能爆胎、晾住車底。」劉先生帶記者去看他的小巴車頭，見到左右兩邊全是因讓車而被樹枝刮花的痕跡，其中左邊的刮痕更密更多，「因為撞埋啲樹枝度，點解呀？如果我唔咁做，全部車都過唔到」。他說：「暫時嚟講，嗰段路承受唔到咁多（車流）。我建議政府最好鋪好西壩去到白臘之間啲路，等啲車有位可以避一避。（最好單線變雙線？）佢應該做唔到擴闊嘞。」

小巴公司負責人馮致華在北潭涌接受訪問。（顏銘輝攝）

9A專線小巴2018年起營運 最初「正常兩部車搞掂」

西貢(1,2號)(專線)小巴有限公司由2018年起開設9A線，總經理馮致華表示初頭只派兩部車就應付到人流，大約20分鐘開一班車，「正常兩部車搞掂，可以清晒所有人」。疫情期間，行山郊遊成為熱潮，需求上升，東壩愈來愈出名，馮致華說：「我哋應該加到6部左右，其實都係睇情況，兩部先入嚟，司機見唔對路就會打電話返公司，我哋再派車嚟。嗰陣其實6、7部已經消化晒人龍。嗰時都有開OT，我諗開多半個鐘、7點半都清得晒人龍。」

在早上的東壩，不少遊客坐的士進來。（顏銘輝攝）

馮致華記得在疫情的郊遊旺季，見過最長的人龍都是100人左右，但自從去年秋冬起，東壩突然成為內地客寵兒，人流急劇上升。他說：「我哋最多加到9部車入嚟。呢條路比較難行，經驗唔夠嘅司機，我哋唔會派入去，要熟路做開知道咩位要就要避。」

馮致華向記者分享一張由在3月22日拍攝的照片，見到在東壩等小巴落山的人龍。（受訪者提供）

3.22出動9部小巴仍大排長龍 「司機打嚟叫晒救命」

說起3月22日的情況，馮致華說：「我唔喺現場，但司機打嚟叫晒救命，運輸署都有打嚟。我哋一直有安排車喺西貢入嚟疏導，嗰日係有9部車。」那一天，9A在晚上9時20分才開出尾班車，載客由東壩回北潭涌，他嘆道：「真係未試過開到咁夜，最遲、最犀利係嗰日。係咪真係啲社交媒體咁勁，一傳十、十傳百，啲人就會嚟，加埋嗰日好天氣，都係其中一個原因。」

那麼多遊客，9A這條線是否賺到很多錢？馮致華說：「其實我哋剩係做到單程，朝早入去多人，但冇人出嚟，晏畫啲人就剩係出嚟。如果朝早塞一塞車，可能3個鐘先走到一轉，你都可以計到條數，一轉12.8（車費）乘19（人數），仲有司機都好慘，塞兩個鐘冇得去廁所。」馮致華透露，正與運輸署商討，希望將9A的服務擴展到平日，以分散集中在周末入東壩行山郊遊的人流。

只要夠早離開，東壩小巴站都會有沒有人龍的時候。（顏銘輝攝）

馮致華表示中午12時前是入東壩的最旺時間，而人流就集中在下午4時後回去北潭涌，這兩段時間最繁忙，人龍最長，但他表示遊客都開始醒目，會鬥早落山，最近下午2時左右已經有人排隊出去。如果想去東壩逛一逛又不想排長龍的朋友，看來要把握中午時分「快閃」。

馮致華的公司營運西貢多條小巴路線，包括來往彩虹及西貢市中心，見證西貢人流的起落。他表示疫情期間西貢最熱鬧，目前西貢整體的人流亦只有當時的七至八成。雖然東壩、破邊洲在內地網絡熱爆，但他發現很多內地遊客會直接往返關口及東壩，很少人會入西貢市中心，他說：「我諗大半人都係關口直接過嚟，入去玩完就返出去，好少會喺沿途使錢。」