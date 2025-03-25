萬宜水庫東壩交通崩潰　小紅書網民群情洶湧：麥理浩徑322慘案

多位來港行山的小紅書網民分享，過去周末到西貢行麥理浩徑及破邊洲的經歷，不約而同地表示行山人流極多，在萬宜水庫東壩等車大排長龍，行山體驗極差，直呼其他人要「避雷」，即小心中伏的意思！



小紅書網民分享周末到東壩行山的照片。（小紅書）

到東壩破邊洲行山的網民：還沒到萬宜水庫就堵的不行

小紅書網民「雷不打」表示，上周六（22日）早上從福田岸口過關，排隊1小時才上到的士，直接搭的士入東壩，但在離東壩約4公里的萬宜路上塞車，只好提早落車行入去，「還沒到萬宜水庫就堵的不行，下來走了4公里。比兩年前人多太多，在破邊洲直接堵住走不動」。

眼見早上人多，預計黃昏離開也是排長龍，這位網民選擇預約快艇，在浪茄搭快艇回西貢碼頭，約花20分鐘，每位160元。他建議網民在人太多時，回程坐快艇，不要去等公共交通工具，而且途中可以看到破邊洲的另一面。

這位網民搭快艇回西貢，避開了回程等車的困擾。（小紅書）

到東壩破邊洲行山的網民：人生中沒有排過這麼長的隊

小紅書網民「七七」拍了一段片，由東壩坐小巴出去，望出窗外的景色，全部是排隊搭小巴的人，人數數以百計。上周末是3月22日，這位網民以「麥理浩徑322慘案」去形容，「不要周末去香港徒步，會變得不幸」，「人生中沒有排過這麼長的隊」。

這位網民坐小巴離開東壩，見到馬路旁是不見盡頭的人龍。（小紅書）

到東壩破邊洲行山的網民：的士司機都覺得不可思議

另一位小紅書網民「泰哥兒超有力」過去周末亦來港行東壩，感嘆那種情況連「久經沙場的的士司機都覺得不可思議」！他寫：「傍晚因為走完破邊洲都天黑了，我們到東壩的士站的時候看到排隊巨超級爆炸多人，有幾個旅遊團的，還有一半的人是零零散散自遊的，打車根本打不到。」他還提到有的士司機坐地起價，「一臉笑着叫價打表還要額外加400港幣，晚一點有個更離譜額外加700，從東壩打的到福田岸一共1000港幣」。

有其他網民留言有「人太多了，沒有了徒步的意義」、「疫情前去的時候沒啥人」、「這兩年變成XHS（小紅書）網紅路線」、「風景很美，天氣很透，但是體驗感真是稀巴爛」、「麥徑已經廢掉了，相比19年差太遠太遠」、「跟風的人太多了」。

截不到的士，只好摸黑行出去。（小紅書）

到東壩破邊洲行山的網民：等車就耗盡了精力

另一位小紅書網民「是大萱吖」上周末亦到東壩行山，抱怨交通問題，他寫：「麥理浩徑等了3小時，看到巴士（來往北潭涌及東壩的小巴9A）來了真的想哭，3月22日的人真是巨多，做足了攻略還是沒辦法很好的出行。麥理浩徑是很美，但是等車就耗盡了精力，過去的的士要等3小時，出去的巴士等了快3小時才坐上。」有來自香港的網民回應：「10個有9個是同胞…等車中，香港人不敢入去行山。」

等小巴離開東壩的人龍十分長。（小紅書）

由北潭涌至東壩的馬路長約10公里，如果步行的話，約需兩個半小時。目前只有小巴9A及的士兩種公共交通工具出入東壩。出入東壩的萬宜路是環萬宜水庫的水塘馬路，多彎多斜，很多路段只能單線雙程行車，若果發生小意外或有車不相讓，就很容易塞了整條馬路。

到東壩破邊洲行山的網民：真的是絕望至極

有一位叫「喜東東」的小紅書網民也是過去周末來港行破邊洲及麥徑，他撰文建議避開周末的麥徑，他表示福田口岸過關後，由早上8時多排隊，到11時多才上到的士往東壩，但途中大塞車，「開啟了漫長堵車，很多小伙伴還被司機扔到了山腳下」。他續寫：「徒步一個多小時才能走到萬宜水庫東壩。開啟破邊洲，見過堵車的，第一次見堵人，又是漫長的等等等等。」

東壩景色優美，是小紅書上的行山熱點。（小紅書）

這位網民行到西灣亭落山，但沒有交通工具出去，他寫：「沒有的士，沒有大巴，啥也沒有，從天亮等到了天黑，沒有網絡信號，電話打不出，的士叫不到，真的是絕望至極。」後來他走到有信號的地方叫到車，「加價叫了車上來，600（元）一輛」。他建議行西貢麥徑要避開周末假期，最好閒日去。

有網民回應他表示：「明顯這個地方已經超過了它能承載的客流量，不該只看那些理想路線，多看看這種失望體驗對所有人有好處。」亦有網民簡單分享經歷：「被司機中途放下，走了很久才到起點，後面下山打不到車，小巴超長的隊伍，很絕望的一次。」

在小紅書搜尋麥理浩徑，出現了大量中伏的經驗分享。（小紅書）

有網民關注山野垃圾問題 推廣無痕山林

此外，小紅書網民「椰子的戶外空間」行過香港的杯靈雙渡及深圳梧桐山羅龍線，感嘆香港及深圳的戶外環境何時能同步起來！他撰文比較兩地路線的垃圾情況，他寫：「前者山路潔淨如洗，偶見的簡體包裝垃圾顯得格外刺眼；後者卻讓我和朋友化身『荒野清潔工』——從山腳到山頂，撿滿兩大袋垃圾，零食袋、飲料瓶堆疊如山，甚至發現本應屬於專業玩家的能量膠包裝。」

這名網民表示香港的杯靈雙渡很乾淨。（小紅書）

這位網民行深圳梧桐山忍不住執垃圾。（小紅書）

這位網民認為要多加推廣無痕山林的概念，提出四大建議，包括帶走120%垃圾，自己垃圾自己帶走外，還幫忙清理前人留下的垃圾。他提出在樹上綁絲帶等於製造永久垃圾，行山人士應學會用地圖及導航應用程式。他希望大家可以學習無痕山林的七大原則，而且他講到克制分享欲，叫大家別在網上分享一些小眾行山路線，因為「小眾野路一旦被流量裹挾，生態崩壞只在一夜間」。

網民：避雷避雷，雷不就是自己嗎？

有來自江西的網民表示，麥徑第二段、破邊洲、龍脊及雞公嶺是山野垃圾的重災區，希望小紅書及其他網上平台別再發其他路線的攻略，以免令其他路線淪陷。他還表示：「現在的網絡太發達，大部分帖子只炫耀自己看到的風景有多漂亮，於是，大家就一窩蜂擠過去了。人多了，造成很多困擾，比如衛生變差、交通不便等，回來又發帖吐槽、避雷。但想一想，避雷避雷，雷不就是自己嗎？」

另外有留言稱「所以我不做攻略了，一個地方火了就毀了」，「戶外活動有門檻的，不單體能經驗裝備這些，無痕理念更要跟上」。