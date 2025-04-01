報稅時間｜266萬人5.2將收綠色炸彈　多派12萬份報稅表　疫後最高

稅務局今日（1日）發出約23萬份2024/25課稅年度利得稅報稅表、12萬份物業稅報稅表及33萬份僱主報稅表，並將於5月2日發出約266萬份俗稱「綠色炸彈」的個別人士報稅表。其中當局發出的個別人士報稅表較去年度增12萬份，亦是2019/2020年度、即新冠疫情爆發後以來最多。



稅務局今日（1日）發出約23萬份2024/25課稅年度利得稅報稅表、12萬份物業稅報稅表及33萬份僱主報稅表，並將於5月2日發出約266萬份個別人士報稅表。（資料圖片）

稅務局今日發利得稅等68萬份報稅表

稅務局指，已於今日發出約23萬份2024/25課稅年度利得稅報稅表、12萬份物業稅報稅表及33萬份僱主報稅表，並將於5月2日發出約266萬份個別人士報稅表。納稅人及僱主一般須於報稅表發出日起一個月內填報。

稅務局今日（1日）發出約23萬份2024/25課稅年度利得稅報稅表、12萬份物業稅報稅表及33萬份僱主報稅表，並將於5月2日發出約266萬份俗稱「綠色炸彈」的個別人士報稅表。。（資料圖片）

鼓勵納稅人透過「稅務易」提交報稅表

​稅務局鼓勵納稅人透過「稅務易」提交報稅表，納稅人另可瀏覽稅務局網站，查閱填報報稅表的常見答問及以電子方式提交僱主報稅表的指引。

稅務局提醒納稅人及僱主，如採用郵遞方式交付報稅表，須支付足額郵資，以確保郵遞準時無誤。稅務局不會接收郵資不足的郵件。市民可瀏覽香港郵政網站查閱郵費詳情。