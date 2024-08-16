寇鴻萍就逃稅8.6萬上訴　指官未考慮她或預簽報稅表　押後裁決

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅，稅務局少收約8.6萬元。她經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成，於前年被判囚9個月。寇鴻萍其後就定罪提出上訴，案件今（16日）在高等法院處理。寇鴻萍質疑，原審裁判官忽略了她可能預先簽好報稅表的可能性，構成疑點。律政司則指，寇鴻萍於3年間虛報三名員工約28.8萬元的薪金支出，其中兩人已確認未被受僱。暫委法官姚勳智押後裁決。



女被告寇鴻萍（62歲），她是1982年的香港小姐季軍，現從事保險業。據悉，寇鴻萍已服刑完畢，今未有到庭。

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅8.6萬，判監9個月，據悉她已服刑完畢。（陳順禎攝）

寇鴻萍早前出席公開活動。

寇鴻萍2022年在IG Post出與陳加玲的合照（IG@kauisabella）

寇鴻萍與女兒唐貝詩及唐貝欣感情要好。（IG：@tongbest）

寇鴻萍去年曾外遊。（IG/@kauisabella）

稱有兩名年薪9.6萬元僱員

控罪指她於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表中，聲稱與父親寇賡發同住，另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，其辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年分別獲9.6萬港元薪金。

指原審官未考慮寇或預先簽好報稅表

上訴方指，原審裁判官將寇鴻萍提交報稅表時間視為簽署時間，認為她知悉並同意報稅表內容，卻忽略了她可能預先簽好報稅表，再交由稅務代表填寫內容的可能性。

兩名稅務代表說法不一

再者，兩名稅務代表公司員工作供時，其中一人稱近一成客戶會預先簽署稅表，另一人則稱不會容許客戶預簽，說法互相矛盾，原審裁判官裁決時未有處理此點，構成合理疑點。

控方指寇警誡下稱有核實資料才簽署

控方反駁指，寇鴻萍在警誡下稱案發時有核實資料再簽署，可見上訴人是在最後階段簽名。律政司又指，雖有一名稅務代表公司員工稱近一成客戶會預先簽署稅表，但未能確認寇鴻萍是否其中之一，故其說法與另一名稱不接受預簽的員工並無矛盾。

兩名僱員未受僱是事實

控方最後指，寇鴻萍於3年間虛報三名員工約28.8萬元的薪金支出，其中兩人已確認未被受僱，質疑：「佢哋一蚊都無收過，28.8萬蚊有咩可能係真？」

案件編號：HCMA329/2022