報稅｜稅局發65萬報稅表　5.2向打工仔發244萬張　一個月內須填妥

稅務局今日（2日）發出約65萬份報稅表，包括22萬張2023至2024年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表，以及31萬張僱主報稅表。約244萬張個別人士報稅表，則將於下月2日發出。稅局提醒，納稅人及僱主須於報稅表發出日期起一個月內填報。



稅局又指，現時已逐步提升電子報稅功能，包括「稅務易」以交稅或以「智方便」登入及簽署電子報稅表，並已上載提交電子僱主報稅表指引，鼓勵納稅人以「稅務易」提交電子報稅表。



「稅務易」可提供包括未提交的報稅表與稅單數目、3年內稅局發出的評稅及有關的通知書詳情，同時提供連結予用家以電子方式繳款，以及要求修訂評稅或暫繳稅。

稅務局指，去年推出的新模式利得稅電子報稅措施，可讓納稅人以電子方式提交報稅表，連同符合「網頁內嵌式可擴展商業報告語言」（iXBRL）格式的佐證文件﹙包括財務報表和利得稅計算表﹚一併提交。

▼2023年5月2日 稅局公布年度稅收▼



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而為利便納稅人擬備所需的iXBRL數據檔案，稅局提供了「稅務局分類標準準則」（分類標準準則）和「稅務局iXBRL數據擬備工具」（擬備工具），均可在網站（www.ird.gov.hk/ixbrl）免費下載。

稅局亦已在今年更新、提升分類標準準則及擬備工具，優化功能包括增加轉移功能及提升使用模板工具的總入息門檻，從200萬元增加至500萬元。同時，亦推出了繁體中文分類標準準則和擬備工具，讓納稅人轉換他們以繁體中文編製的財務報表和利得稅計算表成為iXBRL數據檔案。

有關「稅務易」電子服務提交報稅表，詳情可瀏覽網頁：（www.gov.hk/tc/residents/taxes/etax/services/index.htm）



查閱電子方式提交僱主報稅表指引則可瀏覽稅局網站：（www.ird.gov.hk/chi/tax/err.htm）

