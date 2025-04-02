26人獲創明天獎學金　增設創科獎培育人才

由大灣區青年基金設立的「創明天獎學金」，周二（1日）舉行第五屆頒獎典禮，今年並增設專為修讀STEM學科博士生而設的「創明天創科獎學金」，以鼓勵更多本地青年加入創科行列。兩個獎學金共接獲本地14間大專院校超過300名優秀學生申請，「創明天獎學金」最終有16名學生得奬，各獲頒發5萬元奬學金；「創明天創科獎學金」則有10位博士生得獎，各獲8萬港元獎學金。



合共26名得獎者各有精彩奮鬥故事，其中獲「創明天創科獎學金」的城市大學生物醫學工程系哲學博士二年級的鄒龍（Ronald Chow），以及獲「創明天獎學金」的香港大學生物統計及流行病學研究哲學碩士二年級學生羅凱婷（Alexandra Law），代表得奬者分享他們奮發向上的故事，並向基金致謝。

圖為2025年4月1日，第五屆「創明天獎學金」舉行頒授典禮，出席者合照。 （大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

博士生研透氣排汗可穿戴電子設備

鄒龍在理工大學修畢紡織及服裝系學士和碩士學位後，考入城市大學攻讀博士學位，轉修看似風馬牛不相及的生物醫療工程學系。他利用對紡織品的知識，與團隊研究出突破性的「3D液體二極管系統」，應用於柔性電子產品上，可以透氣及排汗，確保連續監察健康信號的準確性和舒適度，該研究成果已在世界權威的期刊《自然》上發表，希望可以盡快推出市場。

鄒龍表示，「如果司機能長期穿戴這些可靠的健康監察電子設備，隨時隨地在監測身體狀況，等於時刻做心電圖（ECG），提早發現心臟異常的情況，保障自身及乘客的安全。尤其造福冠心病患者，減少猝死的風險。」

圖為2025年4月1日，第五屆「創明天獎學金」舉行頒授典禮，獲得「創明天獎學金」的羅凱婷（Alexandra）及獲得「創明天創科獎學金」的鄒龍分享奮鬥故事。 （大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

女生擁體操國際裁判資格 投身流行病學研究

羅凱婷唸大學時正值世紀疫症新冠肺炎，她想到利用統計學的計算算法和機械學習，更準確推算感染和死亡人數，從而監控傳染病，於是決心繼續修讀碩士學位。她表示，「醫生做一個手術只可以救一個人，而我做的生物統計及流行病學研究，從宏觀角度調控醫療制策，可以救到成千上萬的人。」

除學習成績優異外，她更是全港僅有10位的藝術及健美體操的國際裁判之一，同時亦擁有教練牌。 其故事體現只要努力和做好時間管理，可以達至多方面成就。

頒獎禮上，「創明天獎學金」得獎者之一、科技大學理學士（環球中國研究）二年級學生邱浩麟（Andy Yau），以小號演奏經典名曲《Moon River》，令人聽出耳油。他是香港青年交響樂團小號手，去年在維也納國際青年音樂節中奪得冠軍。