成立初創企業回饋社會　15名大學生才華盡顯獲頒「創明天獎學金」

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-03-15 08:00

年輕人潛力無限，「大灣區共同家園青年公益基金」推出「創明天獎學金」，表揚及鼓勵才學兼優、熱心服務社會的本地大學生，經過一輪篩選後，評審團最終在300個申請中選出最後15名入圍學生，每位得獎者獲頒五萬元獎學金，資助他們學業及日後發展需要。

大灣區共同家園青年公益基金「創明天獎學金」頒授典禮已於3月9日香港會議展覽中心順利結束，今次評審團包括大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生、政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生、香港科學院創院院長徐立之教授，以及蘭桂坊集團主席盛智文博士，其中黃永光先生表示：「15位『創明天獎學金』的獲獎者，多才多藝。他們的出色表現，讓大家看到香港的青年人是充滿希望的一代，希望他們可以利用自己的才華、創意、朝氣和社會責任感去回饋社會，為香港共創更好的明天。」

大灣區共同家園青年公益基金舉辦「創明天獎學金」頌授典禮2021，向15位學生頒發獎學金，圖為其中三位評審，包括基金主席黃永光先生（第四排左五）、政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生（第三排左四）及蘭桂坊集團主席盛智文博士（第三排右四）。

今次獲獎學生除了學業出眾外，亦是多才多藝，例如工管學生是琵琶演奏高手，有新聞系學生組織四個半月的義工旅程，到十二個國家服務，有的年紀輕輕已建立初創企業並善用新科技，積極幫助弱勢社群。

就讀香港恒生大學企業管治工商管理的張綽嵐，就運用所學知識發展社企。2017年她參與香港社會服務聯會組織的「社區聆聽計劃」，於大埔區花上兩年時間聆聽大埔街坊的故事。這個角色亦啟發她成立初創——「小店寶庫」，通過線上線下方式，鼓勵年輕人走進社區發掘身邊的寶庫，建立支持小店消費的購物習慣，並保持社區內溫暖的人情味和地區歷史。

至於修讀香港科技大學計算機工程的張天祐，則一心向金融科技（Fintech）發展。在學期間，他已積極參與Fintech活動，考取不少金融科技認證，更與南洋理工大學、劍橋大學和倫敦大學作學術交流。他在實習期間建立一套以IT科技提升金融機構監管和合規效益的RegTech解決方案，更迅即成立初創企業AT Technology，專為大灣區中小型企業提供簡單的IT技術解決方案。張天祐認為大灣區的出現將有助定義全球Fintech增長，香港作為全球金融樞紐，應作出深度發展，例如設計新產品，並與內地合作向全球市場提供IT技術解決方案，推動香港成為金融科技的全球領先地區。

***按下圖即睇「創明天獎學金」獲獎名單***

獲頒「創明天獎學金」的15名大學生當中大多來自普通家庭，雙親有不少從事飲食業、旅遊業及裝修等，家庭經濟受疫情影響，每人5萬元的「創明天」獎學金可提供適切援助，而黃永光表示獲獎學生更可參加大灣區交流活動，走訪著名大學和龍頭企業。

獲獎者之一香港大學醫學院5年級學生顏志鵬（左）及香港浸會大學社會工作學系4年級學生袁嘉鎂（右）分享他們的奮鬥故事。

除了獎學金得獎學生外，更會邀請申請者中其他200位同學參與大灣區之旅，這些難能可貴的交流體驗，相信一定會讓同學們開闊眼界，將會對日後的職業規劃有很大的幫助！除此以外，當香港與內地恢復正常往返後，基金將舉辦更多其他交流活動，讓香港青年對大灣區內地城市的發展加深了解。 大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生讚揚：「從15位『創明天獎學金』得獎者的出色表現，讓大家看到香港的青年人是充滿希望的一代。」

身兼獎學金評審之一的政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生補充：「是次獲獎者無論學業成績或積極回饋社會的態度，皆令人鼓舞。今日的頒授典禮不是結束，而是引領新的開始。基金會將為有份參與是次獎學金的同學舉辦大灣區交流活動，幫助他們進一步了解大灣區的發展，體驗內地城巿的創新科技、藝術文化以及經濟，從中發掘就業或創業的發展機遇。希望同學如是次獎學金主題『創明天』，用雙手創造更好的將來。」

「創明天獎學金」頒授典禮大合照。包括第三排的得獎傑出學生、第二排大專院校代表：香港演藝學院校長蔡敏志教授（左六）、香港恒生大學副校長(機構發展)方永豪博士（左五）、香港公開大學副校長 (學生事務及支援)郭予光教授（右五）、香港中文大學協理副校長王淑英教授（左四），以及多間大專院校代表。

第一排嘉賓包括：大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生（左六）、政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生（左五）、蘭桂坊集團主席盛智文博士（右五）、中聯辦青年工作部副部長張志華先生（左四）、青年發展委員會副主席劉鳴煒先生（左三）、新鴻基地產執行董事、廣東政協常委郭基煇先生（右四）、華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然博士（右三）、英皇集團執行董事兼百川匯慈善基金主席楊政龍先生（左二）、大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬先生（左一）、副行政總裁龔明明女士（右一）。