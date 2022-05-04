16名學生獲「創明天獎學金」　港大女生開發程式提升疫下心理健康

大灣區共同家園青年公益基金今日（4日）頒發第二屆「創明天獎學金」予當選的16名大學生，每位獲頒五萬元獎學金，資助他們學業及日後發展需要。基金主席黃永光表示，16位得獎學生在眾多申請者中脫穎而出，展現出智慧、勤奮、熱誠同承擔，而且人人心繫社會，願意為香港創造更美好的明天而努力。



新移民學生力谷英文入讀科大

科技大學生物科技及商學4年級學生郁天翔及香港大學醫學院生物醫學4年級學生黃穎欣是其中兩位獎學金得主，他們代表一眾得獎者分享他們的奮鬥故事。

郁天翔在深圳出生，小一來港和家人團聚。因為有口音，又因生得肥胖，被同學仔嘲笑為「肥郁」，「大陸仔」，沒有朋友，感到很孤獨和委屈。小一時英文全班包尾，直至小三遇上鼓勵他的班主任，對他媽媽大讚其潛質，只要努力便可躋身入精英班。天翔每天苦練英文背生字，又在爸爸陪伴下，每晚看英文台學英語，令他成績突飛猛進。亦因為迷上踢波，被選入校隊，強健體魄，並交了許多朋友。

他發奮圖強，文憑試英語會話拿下5**，以27分優異成績考入科技大學雙學位工商管理及生物技術。他醉心跟隨教授研究幹細胞，希望能投身創科研究，造就令人人受惠的科研成果，這是因為他自小患哮喘及支氣管炎，父母不惜花幾千元送他看私家醫生，「令我心酸的是，當父母有病，卻寧願請假返深圳醫。我感到內疚，心想：為什麼一河之隔，醫療費用相距那麼遠？我立志長大後，從事科研工作，致力減低巿民的醫療成本。」

黃穎欣自小對科研、人體病理等醫學話題感興趣。當她考入香港大學醫學院時，選擇偏重研究的「生物醫學」，因為她希望走出舒適區，投身創科、發揮創意。 她和團隊在短短幾個月內，建立了一個創新的人工智能模型去分辨肺部的癌細胞，奪徥華為 MindSpore Challenge 病理診斷挑戰賽銀獎，「我希望鑽研醫療創新技術，提升診斷效率和治療質量。」

她堅持課餘做義工，曾到雲南義教，又到過戰後的波斯尼亞，幫助難民重建家園。有鑒於疫情下，青少年的精神健康受到威脅，她和團隊通過開發「心旅學家」流動應用程式，透過任務遊戲和灌輸知識，在預防、支援和檢測上，幫助青年人改善心理健康。

今年第二屆「創明天獎學金」，共獲得近200名來自13間本地院校的優秀學生申請，經評審後，最後選出得獎學生共16名，每位獲頒五萬元獎學金。