海關揭1.9萬宗超額帶免稅煙過關　按年倍升　有人大褸、輪椅藏煙

政府的「控煙十招」最新有消息指，目標本月底向立法會提交修例草案，當中包括提高入境旅客攜帶多於19支免稅煙的罰則，由罰款2,000港元及應繳稅款5倍罰款，增至5000元及應繳稅款5倍罰款。



海關表示，去年錄得1.9萬宗入境旅客攜帶超額免稅香煙、以罰款代替訴訟案，較前年急升接近一倍。



海關鐵路及渡輪口岸科落馬洲支線組指揮官陳劍修向《香港01》表示，留意到旅客會透過不同途徑收藏，例如利用腰封將煙綁在身上，再以厚身或鬆身衣物遮掩，亦有人將香煙藏在輪椅裏，企圖避過海關人員偵查。陳劍修強調海關會嚴厲執法，提醒旅客勿心存僥倖，罔顧法紀。



有旅客過關期間將私煙藏在鬆身外套內。（海關提供）

政府擬將超額帶「19支煙」罰款由2000元增至5000元

政府的「控煙十招」最新有消息指，目標本月底向立法會提交修例草案，當中包括提高入境旅客攜帶多於19支免稅煙的罰則，由罰款2,000港元及應繳稅款5倍罰款，增至5000元及應繳稅款5倍罰款。

攜帶超額免稅香煙宗數、被捕人數字升近一倍

根據現行法例，凡年滿18歲的旅客可免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄（如多餘1支雪茄，則重量不超過25克）；或25克其他製成煙草進入香港。如旅客如攜帶超逾免稅香煙，且沒有作出申報，輕則處以行政罰款2,000港元，另加有關應課稅品須繳稅款的5倍；重則可被檢控。

根據海關提供數字，去年錄得19,072萬宗入境旅客攜帶超額免稅香煙、而以罰款代替訴訟案，較前年急升接近一倍；並檢獲270萬支香煙，較前年升超過五成；共拘捕9,838人，較前年升近一倍。

旅客擬用鬆身衣物遮掩、私煙藏輪椅

鐵路及渡輪口岸科落馬洲支線組指揮官陳劍修受訪時稱，留意到旅客會透過不同途徑收藏，例如利用腰封將香煙綁在身上，再以厚身的冬天外套遮掩；或將私煙藏在輪椅及其隨身袋裏，企圖避過海關人員偵查。

超額帶多1支煙即罰2016元

他指海關會根據風險管理原則，挑選旅客進行檢查，亦會透過先進科技配合檢查。如發現攜帶超額免稅香煙，輕則處以罰款。他舉例若搜出一包20支香煙，當中19支為免稅，每支稅率為3.306港元，罰款5倍是16.53港元，另因入境時未有申報而罰款2,000港元，合共2,016.53港元。他表示截至目前為止，落馬洲支線的最高罰款額為1.8萬元。

海關會視乎旅客是否有走私意圖或刻意避過執法，決定會否直接檢控。他舉例今年1月在羅湖管制站截查一名抵旅客，在其行李箱檢獲約1.8萬支未完稅香煙，因為明顯走私意圖，故選擇作出檢控，事主最終被法庭判處監禁3個月和罰款。

鐵路及渡輪口岸科落馬洲支線組指揮官陳劍修表示，留意到旅客會透過不同途徑收藏，例如利用腰封將香煙綁在身上，再以厚身或鬆身衣物遮掩。（海關提供）

海關：會加強打擊

他憶述曾有一名女子攜帶超額香煙，辯稱該批香煙為她與同行未滿18歲的兒子一同管有。他提醒，法例列明凡年滿18歲的旅客須攜帶限額的免稅香煙，提醒旅客切勿心存僥倖，罔顧法紀，因小失大。

他表示近日海關會加強打擊相關行為，並會透過不同社交平台宣傳。據香港海關「紅綠通道申報指引」，旅客如攜帶超逾豁免數量的應課稅品入境，應使用紅色通道向海關人員申報。